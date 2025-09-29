Marsa Maroc: un premier semestre 2025 marqué par la croissance et de nouveaux partenariats stratégiques

La Société d’exploitation des ports (Marsa Maroc) a présenté, à l’issue de son conseil d’administration du 24 septembre, des résultats semestriels solides, portés par une hausse de l’activité et la concrétisation de projets structurants dans plusieurs ports du royaume.

Une activité en forte progression

Au 30 juin 2025, le trafic global manutentionné par le groupe a atteint 33,6 millions de tonnes, en progression de 8% par rapport à la même période de 2024. Cette croissance concerne l’ensemble des segments du trafic, confirmant le rôle central de Marsa Maroc dans la logistique portuaire nationale.

Le chiffre d’affaires consolidé s’est établi à 2,84 milliards de dirhams, soit une hausse de 14,5%, tandis que l’Excédent brut d’exploitation (EBE) a atteint 1,56 milliard de dirhams, en progression de 17,1%.

Cette performance s’explique par l’augmentation du volume d’activité et par une maîtrise des charges d’exploitation (+9,5% seulement), permettant une amélioration de la marge brute.

Accords stratégiques et développement international

Le semestre a été marqué par plusieurs avancées dans le cadre du plan stratégique de Marsa Maroc à l’horizon 2030, dont essentiellement trois.

La première est la signature en février 2025 d’un partenariat avec Terminal Investment Limited (TIL), filiale du groupe MSC, premier armateur mondial, pour son entrée au capital de la société en charge du terminal à conteneurs Est du port Nador West Med.

La deuxième est l’obtention, en février 2025, de la concession du terminal Ouest du même port, portant à trois le nombre de terminaux de transbordement opérés par Marsa Maroc et augmentant sa capacité de traitement du trafic conteneurisé à 9 millions d’EVP (équivalent vingt pieds).

La troisième avancée concerne le renforcement de l’activité de la Business Unit Remorquage, avec l’attribution en mars 2025 au groupement formé par Marsa Maroc et Boluda Towage France SAS -filiale du leader mondial du remorquage maritime Boluda Corporation Maritima- de l’autorisation d’exploiter les services de remorquage et d’assistance au port Nador West Med.

Ces partenariats consolident la stratégie du groupe, qui s’appuie sur des acteurs de rang mondial pour développer ses infrastructures et élargir ses services.

Un plan d’investissement ambitieux

Marsa Maroc a annoncé le déploiement d’un plan d’investissement de 4 milliards de dirhams sur cinq ans, destiné aux ports de Casablanca et Jorf Lasfar. Ce programme prévoit la modernisation et l’extension des infrastructures, ainsi que le renforcement des parcs d’équipements pour accompagner la croissance des trafics.

Rien que sur le premier semestre 2025, 1,29 milliard de dirhams ont été investis, principalement pour la réalisation des superstructures et l’acquisition d’équipements destinés aux deux terminaux conteneurs du port de Nador West Med.