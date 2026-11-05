Politique

La cheffe du gouvernement salue la position constante, ferme et responsable du Royaume concernant la question du Sahara marocain

La cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, lors du Conseil de gouvernement du jeudi 5 novembre 2026.

La cheffe du gouvernement, Fatima Ezzahra El Mansouri, a salué, jeudi à Rabat, la position constante, ferme et responsable du Royaume concernant la question du Sahara marocain, louant la sagesse et la clairvoyance du roi Mohammed VI dans la gestion de ce dossier stratégique.

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/11/2026 à 16h31

Dans un communiqué lu lors d’un point de presse à l’issue du conseil du gouvernement, le ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, porte-parole du gouvernement, Samir Belfkih, a souligné que Fatima Ezzahra El Mansouri a adressé, au début de cette réunion, ses chaleureuses félicitations au roi Mohammed VI et au peuple marocain à l’occasion de la Fête de l’Unité et de l’anniversaire de la glorieuse Marche verte.

La cheffe du gouvernement a relevé que cette étape importante est l’occasion de se remémorer l’attachement indéfectible des Marocains aux constantes de la nation, à leur unité nationale et à leur intégrité territoriale, comme elle constitue l’opportunité de renouveler dans l’esprit des Marocains le sens de la mobilisation collective et de l’engagement continu au service du développement de la patrie et de la défense de ses intérêts suprêmes.

Lire aussi : MINURSO. «Plus de mécanisme de vérification, plus rien»: l’ONU retire à Alger son dernier témoin

Samir Belfkih a indiqué que la cheffe du gouvernement s’est attardée, à cette occasion, sur les derniers développements concernant la question du Sahara marocain, notamment le vote au Conseil de sécurité de l’ONU, le 30 octobre 2026.

À cet égard, a-t-il dit, Fatima Ezzahra El Mansouri a souligné que la responsabilité du gouvernement consiste à être à la hauteur de ce moment historique, en œuvrant à renforcer le front intérieur et à ériger le développement économique et social en levier majeur pour consacrer l’unité nationale et consolider la cohésion du pays. Elle a appelé les membres du gouvernement à adhérer avec force à cet effort collectif, chacun de sa position, pour mieux servir la cause nationale, à travers l’édification d’un front intérieur fort, d’une économie productive, d’une société solide et d’un développement qui profite à l’ensemble des Marocains dans les différentes régions du Royaume.

Par Le360 (avec MAP)
Le 05/11/2026 à 16h31
#Conseil du gouvernement#Sahara#Fatima Ezzahra El Mansouri

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