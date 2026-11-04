Trafic de drogue: importante saisie de cocaïne au port de Tanger Med

Le Bureau central national (Interpol Rabat), relevant de la Direction générale de la sûreté nationale, a mené, en coordination avec la coopération internationale, une opération d’envergure qui a permis de démanteler un réseau criminel impliqué dans une tentative de trafic de près d’une tonne de cocaïne en provenance du Brésil et à destination de l’Afrique de l’Ouest, avant que la vigilance sécuritaire au port de Tanger Med ne déjoue ce plan. La drogue saisie était dissimulée à l’intérieur d’un conteneur réfrigéré placé à bord d’un navire battant pavillon d’un pays d’Amérique latine, indique le quotidien Al Ahdath Al Maghribia de ce jeudi 5 novembre.

Les services de la sûreté nationale et des douanes du port de Tanger Med ont exécuté cette opération conjointe, couronnée par la saisie de plus de 971 kilogrammes de cocaïne. Cette descente fait suite à l’échec d’un projet d’acheminement de stupéfiants depuis l’Amérique latine vers l’Afrique de l’Ouest à travers le territoire marocain. La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) a précisé que la cargaison interceptée consistait en plaques de cocaïne découvertes dans un conteneur frigorifique transporté par un navire arborant les couleurs d’un État sud-américain.

Les premiers éléments de l’enquête ont permis de cartographier l’itinéraire de cette cargaison illicite, partie des ports brésiliens en transit vers l’Afrique de l’Ouest via le port de Tanger Med. Une information judiciaire a été ouverte sous la supervision du parquet compétent afin de lever le voile sur toutes les circonstances et ramifications de cette affaire criminelle. Le Bureau central national (Interpol Rabat) a piloté ces opérations de surveillance et d’inspection minutieuse en étroite liaison avec les mécanismes de la coopération internationale, visant à identifier l’ensemble des ramifications du réseau criminel impliqué, lit-on dans Al Ahdath Al Maghribia.

Cette importante saisie s’inscrit dans le prolongement d’une opération similaire menée précédemment par les services douaniers européens en coordination avec la Sûreté nationale marocaine, qui avait abouti à l’interception de plus de 112 kilogrammes de cocaïne. Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur marocain avait révélé il y a environ un an que les opérations sécuritaires menées par les services compétents à l’échelle nationale s’étaient soldées par la prise de plus de 681 kilogrammes de cocaïne en l’espace de sept mois seulement. Ce chiffre met en relief des indicateurs cruciaux quant à l’évolution du trafic de stupéfiants à travers le Royaume, tout en reflétant l’intensité des efforts déployés pour juguler ces réseaux criminels et la capacité des services à traquer ces organisations avant qu’elles n’atteignent les marchés intérieurs et extérieurs.

Le détroit de Gibraltar demeure l’un des principaux carrefours du trafic international de cocaïne en provenance d’Amérique latine, ce qui incite les autorités sécuritaires marocaines et espagnoles à maintenir une vigilance constante pour contrecarrer ces tentatives. Parmi les exemples récents de cette coopération bilatérale figure l’obstruction de plusieurs tentatives de contrebande au port d’Algésiras et de Tanger Med, illustrée par la saisie record opérée en octobre 2014, où la police espagnole avait mis la main sur plus de 13 tonnes de cocaïne dissimulées avec soin à l’intérieur de la structure d’un camion frigorifique prétendant transporter des bananes en provenance de l’Équateur.