Tanger: une tonne de drogue dure saisie dans un conteneur venu de l’étranger

Les éléments de la gendarmerie de Tanger, en coordination avec la Brigade nationale des recherches judiciaires (BNRJ), relevant du commandement supérieur de Rabat, ont réussi à saisir, au port de Tanger Med, une importante quantité de drogue dure dissimulée dans un conteneur en provenance de l’étranger.

Selon les données disponibles, cette opération s’inscrit dans le cadre des recherches et des investigations menées par les services compétents pour détecter les réseaux de trafic de drogue empruntant les voies maritimes internationales. «Le conteneur a ainsi été soumis à une inspection qui a permis d’y découvrir un produit suspecté d’être une drogue dure, dont la quantité est estimée, à ce stade», à une tonne, rapporte Al Akhbar dans son édition du mercredi 7 octobre.

Dès la saisie, le produit a été transféré aux services concernés de la direction des douanes, où des échantillons ont été prélevés et soumis à des analyses afin d’en déterminer la nature, la composition et l’origine.

En parallèle, les recherches et les investigations se poursuivent pour déterminer l’identité des propriétaires de la cargaison et de ses bénéficiaires. Les enquêteurs cherchent également à retracer les différentes étapes et les voies d’acheminement de l’expédition, ainsi qu’à identifier les personnes impliquées dans son introduction sur le territoire national.

Cette opération revêt une importance particulière en raison de l’acheminement international de la cargaison, les premiers éléments de l’enquête indiquant qu’elle provenait d’un pays d’Amérique latine. Ces éléments permettent aux enquêteurs d’élargir leurs recherches sur le réseau présumé et les parties impliquées dans les opérations de chargement, de transport et de réception.

«Cette opération survient un jour seulement après une intervention sécuritaire ciblée, menée par la police et les douanes au port de Tanger Med, qui a permis de déjouer une autre tentative de trafic portant sur 48,5 kilogrammes de cocaïne dissimulés dans un conteneur destiné à acheminer la cargaison sur le territoire national», écrit Al Akhbar.

Les opérations sécuritaires successives au port de Tanger Med traduisent l’ampleur des défis liés aux tentatives d’exploiter les flux du transport maritime et les conteneurs pour le trafic de drogue. Elles mettent également en lumière le niveau de coordination entre les différents services de sécurité et les services douaniers pour lutter contre les réseaux internationaux de trafic de drogue.