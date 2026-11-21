C’était une cargaison de poisson. Dessous, il y avait une tonne et demie de cannabis. Il a fallu le nez de Beny pour la trouver.

Beny est un berger allemand gris. Il a du caractère, prévient son maître, Housni Ben Abdeslam, gardien de la paix à la brigade cynotechnique du port de Tanger Med.

Les deux ne se quittent guère. Chaque jour, ils arpentent les vastes zones du port, inspectent des conteneurs, tournent autour des voitures. Le policier regarde son chien plus qu’il ne lui parle. Il guette l’instant que tous les maîtres-chiens décrivent de la même façon: l’animal se fige, puis gratte.

Housni et Beny.

«À chaque fois qu’il s’arrête ou gratte, je sais qu’il y a quelque chose», raconte-t-il à la Revue de Police, qui a consacré un numéro entier à ces équipages. Cannabis, cocaïne, héroïne, comprimés, liasses de billets... Beny a été dressé pour tout cela. Un autre jour, c’est dans un conteneur de marchandises qu’il a débusqué 96 kg de cannabis.

Deux villes de plus

Des binômes de cette trempe, Meknès et Taza en ont désormais. La DGSN vient d’y installer deux brigades cynotechniques, chargées d’épauler les services de terrain. Leur mise en service a coïncidé avec le 71ème anniversaire de la fête de l’Indépendance. Les policiers qui les composent ont été formés au travail avec les chiens pour la détection et la fouille préventive. Ils traquent les stupéfiants, les psychotropes, les matières inflammables et explosives. On leur a remis des véhicules aux couleurs de la Sûreté nationale et de quoi soigner leurs compagnons.

Une brigade cynotechnique.

L’année écoulée avait préparé le terrain. Dans son bilan 2025, la DGSN indiquait avoir renforcé ses brigades cynotechniques en chiens dressés, alors que le pays s’apprêtait à recevoir la CAN. Elle annonçait aussi, pour 2026, un nouveau siège destiné à son service central cynotechnique. Le même document donnait la mesure de la tâche: en un an, tous services confondus, quelque 170 tonnes de résine de cannabis, 1,73 tonne de cocaïne et près de 1,6 million de comprimés psychotropes saisis.

Au printemps, les chiens ont eu leur part d’applaudissements. Leurs démonstrations figuraient au programme des Journées portes ouvertes de Rabat, qui ont attiré plus de trois millions de visiteurs. Et le 3 novembre, à Tanger Med, policiers et douaniers ont saisi 971 kg de cocaïne dans un conteneur frigorifique parti du Brésil.

Quinze mille ans de compagnonnage

Pour comprendre ce que la police demande à ces animaux, il faut remonter loin. Le chien est le premier animal que l’homme ait domestiqué, il y a au moins 15.000 ans. Son ancêtre est le loup gris. Longtemps, on a cru l’affaire purement asiatique. Une étude génétique publiée en 2016, citée par la Revue de Police, a brouillé la carte. L’ADN d’ossements exhumés d’Allemagne jusqu’au Turkménistan plaide pour une double origine, en Europe de l’Ouest et en Asie de l’Est. Plus tard, des populations venues d’Orient ont migré vers l’Europe avec leurs bêtes. Les lignées se sont mêlées. De ce brassage vient, en partie, l’étonnante variété des chiens d’aujourd’hui.

Puis l’homme s’est fait paysan et le chien est entré dans la ferme. Il y a appris à lire son maître, un froncement de sourcils comme une inflexion de voix. Certains sujets retiendraient jusqu’à mille mots. Des chercheurs ont mesuré l’activité de leur cerveau à l’écoute d’un vocabulaire familier: le chien se représente bel et bien l’objet qu’on lui nomme.

Reste le nez. La muqueuse olfactive d’un chien couvre de 85 à 200 cm² selon la race, là où celle de l’homme tient sur 2 cm². Elle porte jusqu’à 300 millions de capteurs, soixante fois plus que la nôtre, et distingue plus de 500.000 molécules odorantes. L’oreille n’est pas en reste, puisqu’elle capte des sons jusqu’à 60.000 Hz, à une distance quatre fois supérieure à la portée humaine, et pivote comme une antenne vers leur source. Ajoutez la vitesse, l’endurance, et cette présence qui suffit parfois à calmer une foule.

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Les polices du monde ont d’abord demandé au chien de garder et de poursuivre. Elles lui ont ensuite appris à chercher. La manière a changé, elle aussi. On dressait jadis par la contrainte, pour obtenir la soumission. On éduque désormais par le jeu.

Des chenils de 1956 à la Division de 2016

Au Maroc, le chien policier a l’âge de la DGSN. En 1956, des chenils sont créés au sein des Compagnies mobiles d’intervention. Les archives en gardent quelques photographies en noir et blanc: un agent en képi, deux bergers assis à ses pieds. Une autre, en couleurs passées, montre un chien dressé sur ses pattes arrière contre un chariot de valises. Les premières équipes travaillent aux aéroports de Casablanca et de Marrakech, puis dans les ports. Tout s’apprend alors à l’étranger, la formation des maîtres comme le dressage des bêtes.

Il faut attendre 1992 pour que la filière prenne racine. Cette année-là naît à Rabat le Centre cynophile national de police. On y forme des maîtres-chiens, on y dresse des animaux, et des brigades canines s’installent en région. Le centre compte 42 chiens en 1995. Il change deux fois de tutelle, en 1998 puis en 2002.

Le tournant date de 2016. Le centre devient une Division rattachée à la Direction de la police judiciaire. Organisation, missions, équipements, tout est remis à plat. Quatre services se partagent la tâche: la formation, la santé vétérinaire, le suivi des brigades, la logistique. Les fourgons sont repensés, avec des boxes aérés et sécurisés. L’uniforme est redessiné pour laisser au maître sa liberté de mouvement et la place de porter les jouets de son chien.

À chaque race son emploi

En 1896, le vétérinaire français Pierre Mégnin a rangé les chiens en quatre familles, d’après leur silhouette. Les molossoïdes ont le museau court et la tête ronde. Les braccoïdes, chiens de chasse, portent le museau long et l’oreille tombante. Les graïoïdes sont les lévriers, fins et profonds de poitrine. Les lupoïdes, tête en pyramide et oreilles dressées, rappellent le loup. La Fédération cynologique internationale reconnaît aujourd’hui 359 races.

La DGSN en emploie une dizaine, toutes issues de lignées de travail. Le berger allemand vient en tête. Robuste, combatif, intelligent, il sert aussi bien à l’intervention qu’à la recherche. Le malinois, tout en nerfs, offre la même polyvalence, de même que le berger hollandais à la robe bringée. Le rottweiler, lourd et solidement charpenté, complète ce groupe des chiens à tout faire.

Viennent ensuite les doux. Le labrador et le golden retriever, joyeux et sociables, ne travaillent qu’avec leur nez. Le cocker leur ressemble par le caractère. L’épagneul, plus petit, se faufile là où les autres ne passent pas. Le border-collie, vif et agile, brille sur les parcours d’obstacles. Quant au Saint-Hubert, grand chien affectueux aux longues oreilles, son odorat en fait le pisteur par excellence.

Le tempérament décide du métier. Aux explosifs, aux armes et aux munitions, on affecte des chiens calmes: le risque l’exige. Aux stupéfiants, aux billets de banque, à la recherche de cadavres ou de survivants sous les décombres, il faut des animaux énergiques, capables de grimper, de sauter et de tenir la distance. L’intervention sur la voie publique revient aux plus robustes. Le pistage, au Saint-Hubert. Les maîtres le répètent pourtant: la race compte moins que le caractère, et le caractère moins que le goût du jeu.

Un chien policier se recrute comme un sportif de haut niveau. Chaque année, la Division arrête ses besoins en nombre et en races. Elle sait ensuite où chercher. Les bergers et les rottweilers sont recrutés le plus souvent en Europe de l’Est. Pour les cockers, les épagneuls, les labradors et les Saint-Hubert, on prospecte au Royaume-Uni ou aux États-Unis.

Une commission fait le voyage. Elle réunit des cynotechniciens chevronnés et des vétérinaires. L’officier Hassan Hassanine, formateur à la Division, en est l’un des piliers. Enfant de la campagne, il dressait des chiens de chasse dès son plus jeune âge. Aujourd’hui, sa hiérarchie se fie à son coup d’œil. Il regarde d’abord l’animal vivre. Le candidat doit être sociable, équilibré, obsédé par son jouet. Un chien qui ne joue pas ne sera jamais dressé. Suivent des tests d’attaque et d’endurance, qui jaugent le physique.

Le dernier mot revient au vétérinaire. Le Dr Mohammed Iliass Bellamlih, chef du service de santé de la Division, examine l’état général, puis l’appareil locomoteur. Il radiographie les coudes et les hanches, les articulations qui souffrent le plus. Il passe le cœur à l’échographie et commande une batterie d’analyses microbiologiques et parasitologiques. Une malformation, une maladie, un trouble du comportement, et l’animal reste chez l’éleveur.

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Les élus s’envolent pour Rabat. Ils n’y rencontrent pas tout de suite leurs congénères. Une quarantaine les attend, le temps de s’assurer qu’aucune maladie en incubation ne se déclare. Ils découvrent ensuite leur nouveau domaine, ses odeurs et ses bruits.

Tout commence par une promenade

Reste à leur trouver un maître. La spécialité n’est ouverte qu’aux policiers volontaires, en bonne forme et qui aiment les chiens. Housni Ben Abdeslam était de ceux-là. Entré dans la police en 2020, il a demandé la cynotechnie par goût. C’est à Rabat qu’on lui a confié Beny.

Les premières semaines se passent en salle. Les stagiaires étudient les races, l’anatomie, les maladies courantes, l’hygiène. Puis vient la rencontre. On leur enseigne d’abord comment approcher un chien sans se faire mordre. La première prise en main est un moment délicat. S’ouvre alors la familiarisation à travers des promenades chaque jour, le brossage, la voix, la gamelle donnée par le maître. «C’est un apprentissage tant pour moi que pour lui», indique le gardien de la paix.

Cette période sert aussi d’épreuve. Les formateurs regardent si les deux caractères s’accordent. Il arrive qu’ils ne s’accordent pas. Le chien change alors de partenaire, sans drame. Hassan Hassanine tient l’étape pour la plus difficile: le maître doit composer avec le tempérament de l’animal, gagner sa confiance et s’imposer comme chef.

La discipline vient ensuite. Le policier forge un langage avec son chien, apprend à régler son allure, à l’arrêter, à le lancer. Sans obéissance, rien ne tient.

La spécialisation couronne l’ensemble. Le chien associe une odeur à son jouet, puis la cherche pour obtenir sa récompense. À Rabat, la Division dispose de pelouses clôturées, d’un parcours d’obstacles avec tunnel et cerceau, de caches aménagées, de voitures d’exercice. Un carrousel aligne des récipients tournants parmi lesquels l’animal doit désigner le bon. Les échantillons de drogue et d’explosifs sont conservés dans des conditionnements étanches, pour que les odeurs ne se mêlent pas.

Les chiens d’intervention suivent une autre école. Face à eux se dresse l’homme d’attaque, engoncé dans un costume rembourré, casque grillagé sur la tête. Il doit rester mobile, encaisser les morsures et lire l’animal pour lui apprendre l’assaut maîtrisé. Hassan Hassanine a payé son apprentissage de quelques cicatrices. Il en a tiré une maxime: «Plus on se fait mordre, plus sa formation reste à parfaire».

La formation dure six mois pour les explosifs, trois pour les autres spécialités. Elle quitte vite le centre pour les ports, les aéroports, les barrages routiers et les stades, afin que le chien s’habitue au vacarme et à la foule. Chaque étape se termine par un examen. Celui qui échoue deux fois est orienté vers un autre métier de la police.

À l’arrivée dans la brigade, le binôme ne travaille pas tout de suite. Housni Ben Abdeslam et Beny ont passé vingt jours à s’acclimater à Tanger Med avant leur première fouille. Depuis, ils s’entraînent chaque jour et sont évalués chaque année. Beny est joueur. C’est pourquoi il faut le stimuler sans cesse pour le garder en condition.

La tournée de l’aube

Le jour n’est pas levé que le service vétérinaire fait déjà sa ronde. Avant l’arrivée des maîtres, l’équipe passe de box en box. Elle regarde le chien, son poil, son allure, puis sa gamelle et ses déjections. Elle cherche le signe qui ne trompe pas: une ration laissée, une agitation inhabituelle. Tout est noté. Chaque animal possède son carnet où figurent ses vaccins, ses maladies, son alimentation.

Le service est dirigé depuis 2015 par le Dr Bellamlih, commissaire divisionnaire. Le Dr Oumayma Mounni, commissaire de police principal, l’a rejoint en 2023. Tous deux sortent de l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Ils s’appuient sur des aides-soignants répartis dans les brigades. À Rabat, ils disposent d’une clinique, d’une infirmerie et d’une pharmacie. Un vétérinaire reste d’astreinte la nuit, le week-end et les jours fériés. Pour la chirurgie lourde et les examens spécialisés, une convention lie la DGSN au centre hospitalier vétérinaire de l’Institut. En région, des praticiens privés prennent le relais.

Leur travail déborde largement les soins. Ils vaccinent, contre la rage notamment, traitent contre les parasites, font désinfecter les boxes et chasser les rongeurs. Ils forment les maîtres, puisque c’est le maître qui remarque le premier que son chien ne va pas bien. Ils ont rédigé un vade-mecum qui fixe les pauses, la durée maximale de travail, les conditions de transport. On les consulte jusque sur les plans des chenils, pour la taille des boxes, la nature du sol, l’écoulement des eaux.

Ils sillonnent aussi le pays. Un jour, lors d’une visite, le Dr Bellamlih remarque des écorchures sous les pattes de plusieurs chiens. Le bitume, brûlant et dur, en était la cause. Des chaussons de protection ont été commandés sur-le-champ.

La ration, pesée chaque jour

L’assiette relève également du vétérinaire. C’est lui qui rédige le cahier des charges des achats, en calculant les besoins en énergie et en protéines d’un animal qui se dépense sans compter. Il vérifie les livraisons à leur arrivée.

Deux aliments coexistent. Le premier est l’ordinaire. Le second, thérapeutique, est réservé aux chiens malades dont le traitement exige un autre régime. La quantité est fixée pour chaque animal, d’après son poids et son activité. Elle est pesée tous les jours et servie à heure fixe. Une unité spécialisée tient les stocks, surveille les dates de péremption et les conditions de conservation. «Prendre soin des chiens, c’est aussi prendre soin de leur régime alimentaire», dit le Dr Mounni.

Le reste tient au mode de vie. Les sorties de détente sont inscrites à l’emploi du temps, comme le sport. Le maître règle seul la durée de l’entraînement sur la forme de son chien. La doctrine de la Division tient qu’un chien heureux travaille mieux.

Hassan Hassanine en a fait l’expérience avec Kid. Ce malinois dressé à la recherche de stupéfiants le comprenait d’un regard. Des experts autrichiens, de passage à Rabat, lui trouvèrent le profil d’un chien de décombres. Ils suggérèrent de l’inscrire à une certification internationale de chiens de sauvetage en Autriche.

L’épreuve dura trois jours et trois nuits. Vingt-sept équipes venues d’Allemagne, d’Autriche, de Suisse et de Belgique y cherchaient des victimes ensevelies. Treize chiens obtinrent la certification. Kid, le plus âgé de tous, formé pour une autre spécialité, finit premier. Au retour, le directeur général Abdellatif Hammouchi félicita le policier.

En 2022, Kid avait treize ans. L’heure de la réforme avait sonné. Son maître ne s’imaginait pas sans lui. Il fit les démarches et l’emmena à la maison, où toute la famille l’attendait. Le vieux chien y fut choyé et soigné jusqu’au bout. Il est mort dans les bras de celui qui l’avait dressé. «Je n’oublierai jamais son dernier regard», confie Hassan Hassanine.

Il a repris sa place sur la pelouse de Rabat, au milieu des jeunes recrues. Des policiers du Soudan et du Mali sont déjà venus apprendre auprès de la Division. Les maîtres de Meknès et de Taza sortent de la même école.