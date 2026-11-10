Rabat: la DGSN inaugure un centre dentaire pour les fonctionnaires de police

Le directeur général de la sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a inauguré, ce mardi 10 novembre à Rabat, un nouveau centre médical intégré spécialisé en médecine dentaire.

Le directeur général de la sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdellatif Hammouchi, a présidé, ce mardi 10 novembre à Rabat, la cérémonie d’inauguration d’un nouveau centre médical intégré spécialisé en médecine dentaire. Cette structure est destinée à assurer des prestations de soins au profit des fonctionnaires de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), des retraités ainsi que de leurs ayants droit.

Dans un communiqué, le pôle DGSN-DGST précise que la création de ce centre s’inscrit dans le prolongement du Centre de radiologie et d’analyses médicales de la sûreté nationale, inauguré en 2019 par le roi Mohammed VI. Les prestations de cette première structure ont depuis connu une extension notable, avec l’intégration d’examens et de consultations médicales spécialisées, dans le cadre d’un processus continu de modernisation de l’offre sanitaire destinée à l’ensemble des composantes de la famille sécuritaire.

Le nouveau centre dentaire a été équipé conformément aux normes et standards internationaux en matière de médecine et de chirurgie dentaires. Il dispose notamment de technologies avancées reposant sur la numérisation et l’intelligence artificielle médicale, afin de garantir une prise en charge alliant précision, rapidité et sécurité des patients.

L’établissement comprend neuf salles de soins dotées de fauteuils dentaires modernes, de systèmes de radiographie numérique dentaire (RVG) et de scanners intra-oraux tridimensionnels. Il dispose également d’une salle de radiologie équipée d’un appareil de radiographie panoramique, d’une unité de stérilisation répondant aux exigences les plus strictes en matière d’hygiène et de prévention des infections, ainsi que d’un laboratoire intégré de prothèses dentaires doté de systèmes de conception et de fabrication assistées par ordinateur (CAD/CAM) et d’imprimantes 3D.

Le centre propose une large gamme de soins et d’interventions spécialisées, couvrant notamment les soins dentaires conservateurs, la chirurgie buccale ainsi que la réalisation de prothèses dentaires fixes et amovibles en céramique et en zircone. Des prestations d’orthodontie sont également prévues pour les enfants de moins de 16 ans, sous la supervision d’une équipe médicale et paramédicale spécialisée.

Bientôt des centres à Tanger et Marrakech

Selon la même source, cette nouvelle structure constitue une première étape dans la mise en œuvre d’une feuille de route visant à développer et à rapprocher l’offre sanitaire des fonctionnaires de police à l’échelle régionale.

Dans ce sens, des centres médicaux similaires devraient prochainement voir le jour à Tanger et à Marrakech. Les études techniques relatives à ces deux projets ont été achevées et les travaux de réalisation ont d’ores et déjà été engagés. L’objectif est d’élargir le nombre de bénéficiaires et de faciliter leur accès aux examens médicaux, aux analyses spécialisées et aux soins de pointe dans les différentes régions du Royaume.

Ce projet s’inscrit au cœur de la stratégie globale du pôle DGSN-DGST, qui vise à mettre en place un dispositif sanitaire et social intégré plaçant les ressources humaines au centre de ses priorités.

Cette démarche repose sur la mise à disposition d’un ensemble de prestations comprenant des examens médicaux, des analyses biologiques et des soins spécialisés de haute qualité au profit des fonctionnaires en activité, des retraités et des membres de leurs familles.