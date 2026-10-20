Casablanca: la DGSN interpelle un mineur de 17 ans filmé en train de menacer des personnes à l’arme blanche dans un commerce

Les éléments de la police du district de sûreté d’Aïn Chock à Casablanca ont interpellé, ce mardi 20 octobre 2026 au matin, un mineur de 17 ans pour son implication dans une agression à l'arme blanche.

Les éléments de la police du district de sûreté d’Aïn Chock à Casablanca ont interpellé, ce mardi matin, 20 octobre 2026, un mineur de 17 ans soupçonné d’être impliqué dans une affaire de coups et blessures et de possession d’arme blanche dans des circonstances menaçant la sécurité des personnes et des biens.

Les services de la sûreté nationale avaient ouvert une enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent, suite à une agression physique perpétrée par le suspect. Ces actes criminels ont fait l’objet d’une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, montrant l’individu en train de menacer autrui à l’arme blanche au sein d’un commerce.

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Les investigations menées ont permis d’identifier et d’appréhender le suspect mineur. Ce dernier a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider l’ensemble des circonstances et des motivations de cette affaire, et de déterminer l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés.