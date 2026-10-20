Barrages du Nord: le Loukkos achève ses tests de lâchers avant la saison des pluies

L’Agence du bassin hydraulique du Loukkos (ABHL) a achevé une série d’essais techniques et hydrauliques au barrage Oued El Makhazine, dans les environs de Ksar El Kebir. Ces tests se sont conclus par des lâchers d’eau précis et maîtrisés vers le lit de l’oued, en aval de l’ouvrage. Ils s’inscrivent dans un plan préventif visant à préparer la saison des pluies et à prévenir les risques d’inondation.

Avant les lâchers d’essai, les équipes techniques ont inspecté les pompes à haute pression et les vannes principales afin de vérifier leur bon état hydromécanique.

Étendues à l’ensemble des barrages du Nord, ces vérifications ont porté sur les vidanges de fond et les évacuateurs de crues. Il s’agissait de s’assurer de la solidité des ouvrages et de leur bon fonctionnement en période de pointe.

Lancées le 28 septembre 2026, ces opérations ont été menées en étroite coordination avec les autorités locales des différentes provinces du Nord. L’objectif était de sécuriser l’écoulement des eaux et de protéger les riverains et leurs biens contre tout débit soudain.

Le barrage Oued El Makhazine. (S.Kadry/Le360)

Cette mobilisation intervient quelques mois après une saison hydrologique aux apports exceptionnels, qui a porté les retenues des barrages de la province de Tétouan à 100% de leur capacité, notamment ceux de Cherif Al Idrissi, Chefchaouen et Nakhla.

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Entre septembre 2025 et mai 2026, le barrage Cherif Al Idrissi a reçu près de 380 millions de mètres cubes, contre 49 millions pour celui de Chefchaouen et 86 millions pour celui de Nakhla.

Face à ces volumes considérables, des lâchers préventifs ont été effectués par les évacuateurs de crues: environ 237 millions de mètres cubes à Cherif Al Idrissi, 30 millions à Chefchaouen et 80 millions à Nakhla.

Les responsables du bassin ont également procédé à l’ouverture progressive des vidanges de fond pour réduire la pression sur les ouvrages. Quelque 100 millions de mètres cubes ont ainsi été évacués à Cherif Al Idrissi et 16 millions à Chefchaouen, ce qui a permis de contenir les apports et de sécuriser les zones situées à proximité des barrages.