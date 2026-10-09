Al Hoceïma: le barrage Ghiss profite des dernières pluies orageuses

Vue du barrage Ghiss, dans la province d’Al Hoceïma, après les fortes pluies orageuses enregistrées ces derniers jours. (S.Kadry/Le360)

Alimenté par les crues de l’oued Ghiss, le barrage éponyme fait le plein. Grâce aux fortes averses orageuses qui ont arrosé ces derniers jours Al Hoceïma, Imzouren et leurs environs, l’infrastructure a enregistré d’importants apports hydriques.

Pour rappel, ce réservoir stratégique, situé à 43 kilomètres au sud-ouest d’Al Hoceïma, dispose d’une capacité de stockage s’élevant à 93 millions de mètres cubes.

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D’un coût de 1,38 milliard de dirhams, le barrage permettra d’assurer l’approvisionnement en eau potable de la province et des centres voisins. Il contribuera également à protéger les zones en aval contre les crues et à irriguer près de 1.320 hectares de terres agricoles.

أمطار رعدية تنعش حقينة سد «غيس». Le360

Lancé à la mi-2017, le chantier est aujourd’hui achevé à plus de 99%. Les travaux devraient ainsi prendre fin avec près de neuf mois d’avance sur le calendrier initial.

Le barrage fait partie du programme national de construction de 16 grands barrages, destiné à renforcer les capacités de stockage de l’eau et à consolider la sécurité hydrique du Royaume.