Economie

Al Hoceïma: le barrage Ghiss profite des dernières pluies orageuses

Vue du barrage Ghiss, dans la province d’Al Hoceïma, après les fortes pluies orageuses enregistrées ces derniers jours. (S.Kadry/Le360)

Alimentés par les fortes averses orageuses de ces derniers jours, les flots de l’oued Ghiss ont offert une bouffée d’oxygène au barrage éponyme, situé au sud-ouest d’Al Hoceïma. Une infrastructure stratégique dont la mission est d’approvisionner en eau potable la province et les localités avoisinantes.

Par Said Kadry
Le 09/10/2026 à 11h50

Alimenté par les crues de l’oued Ghiss, le barrage éponyme fait le plein. Grâce aux fortes averses orageuses qui ont arrosé ces derniers jours Al Hoceïma, Imzouren et leurs environs, l’infrastructure a enregistré d’importants apports hydriques.

Pour rappel, ce réservoir stratégique, situé à 43 kilomètres au sud-ouest d’Al Hoceïma, dispose d’une capacité de stockage s’élevant à 93 millions de mètres cubes.

Lire aussi : Voici les barrages qui ont vu leurs réserves augmenter après les dernières pluies

D’un coût de 1,38 milliard de dirhams, le barrage permettra d’assurer l’approvisionnement en eau potable de la province et des centres voisins. Il contribuera également à protéger les zones en aval contre les crues et à irriguer près de 1.320 hectares de terres agricoles.

أمطار رعدية تنعش حقينة سد «غيس». Le360

Lancé à la mi-2017, le chantier est aujourd’hui achevé à plus de 99%. Les travaux devraient ainsi prendre fin avec près de neuf mois d’avance sur le calendrier initial.

Le barrage fait partie du programme national de construction de 16 grands barrages, destiné à renforcer les capacités de stockage de l’eau et à consolider la sécurité hydrique du Royaume.

Par Said Kadry
Le 09/10/2026 à 11h50
#Maroc#Al-Hoceima#Barrages#Pluies#Barrage Ghiss

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