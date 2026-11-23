L’ambassadeur de France au Maroc, Philippe Lalliot, et le président du conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatollah (au centre). (S.Bouaamoud/Le360)

L’ambassadeur de France au Maroc, Philippe Lalliot, est à Dakhla ce lundi 23 et mardi 24 novembre. C’est son premier déplacement dans la ville. Pendant deux jours, il rencontre les autorités locales, les élus, les opérateurs économiques et des représentants de la société civile, pour parler des priorités de développement de la région et des perspectives de coopération avec la France.

Le diplomate s’est entretenu avec le président du conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja. «Cette rencontre a été très importante. C’est la première visite de l’ambassadeur français à Dakhla, et elle a été l’occasion de lui parler des différents aspects économiques, politiques et de développement de la région», a déclaré ce dernier.

Selon l’élu, Philippe Lalliot «a exprimé son admiration devant le développement et l’intérêt qu’il a constatés dans la région». Les deux hommes ont aussi discuté des moyens de rapprocher Dakhla-Oued Eddahab de régions françaises. «Ces visites s’inscrivent dans le cadre du renforcement des relations historiques, profondes et solides entre la France et le Maroc», a ajouté El Khattat Yanja.

L’ambassadeur et sa délégation ont également été reçus au conseil communal de Dakhla. Son président, Erragheb Hormatollah, parle d’«une occasion très importante pour nous de parler d’un ensemble de projets qui ont été concrétisés sur le terrain, en particulier le programme de développement des provinces du Sud, lancé par le Roi en 2015».

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L’élu a décrit à son hôte «la grande transformation qu’ont connue la ville de Dakhla et la région Dakhla-Oued Eddahab». Il a cité «les projets d’infrastructures qui concernent la population, des routes aux marchés publics, en passant par les terrains de proximité et les installations sportives, sans oublier la mise à niveau urbaine qu’a connue la ville».

Jumelages, port et financements de l’AFD

«Nous avons également parlé de la manière de renforcer les relations bilatérales entre le Maroc et la France, ainsi que les relations entre la ville de Dakhla et plusieurs villes françaises auxquelles elle est liée par des jumelages», a précisé Erragheb Hormatollah. L’initiative royale atlantique et la coopération Sud-Sud ont été abordées elles aussi, tout comme le rôle que les élus peuvent jouer pour faire avancer ces relations.

Le programme communiqué par l’ambassade prévoit la signature d’un prêt de l’Agence française de développement (AFD) à la Société régionale multiservices Dakhla-Oued Eddahab. C’est la première fois que l’AFD finance directement cette société. Les fonds serviront à étendre les réseaux d’eau potable, à améliorer l’assainissement et à moderniser la station d’épuration, avec l’objectif de mieux protéger la baie de Dakhla.

L’ambassadeur de France au Maroc, Philippe Lalliot, à Dakhla. (S.Bouamoud/Le360)

Cette opération arrive trois semaines après un autre engagement de l’agence. Le 3 novembre, à Rabat, l’AFD a signé un financement de 100 millions d’euros avec l’Agence nationale des ports pour moderniser onze ports de pêche du Royaume, dont celui de Dakhla.

L’ambassade présente ces financements comme la mise en œuvre concrète de la position exprimée par Paris en 2024. La France rappelle que le présent et l’avenir du Sahara s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine et que le plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 constitue la seule base d’une solution politique juste, durable et négociée.

L’école et le cinéma aussi au programme

Philippe Lalliot est attendu au Lycée français international Odette-du-Puigaudeau, où il doit rencontrer les délégués des élèves, les professeurs et les représentants des parents. Membre du réseau de l’Office scolaire et universitaire international (OSUI), l’établissement accueille 249 élèves, de la maternelle à la terminale. En juin dernier, ses élèves ont passé le baccalauréat à Dakhla pour la première fois.

Le diplomate doit ensuite échanger avec la direction et les étudiants de l’École nationale des technologies avancées (ENTA), qui a accueilli sa première promotion en septembre. Il assistera à une masterclass à l’antenne locale de l’Institut supérieur des métiers de l’audiovisuel et du cinéma (ISMAC), organisée avec la CinéFabrique, l’école de cinéma lyonnaise partenaire de l’institut. La visite doit s’achever par une rencontre avec des entrepreneurs français et marocains actifs dans la pêche, l’énergie, l’agriculture et les infrastructures.