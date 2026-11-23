La scène se passe dans une salle modeste, de celles où l’on célèbre d’ordinaire les fiançailles. Au mur, un tapis traditionnel, une guirlande de fanions et un grand drapeau algérien, froissé comme s’il sortait d’un carton. À gauche, l’affiche de campagne du parti Sawt Echaab («la Voix du peuple»), avec les photos de ses candidats à l’assemblée de wilaya. Devant, une table, des bouteilles d’eau minérale, et un candidat en chemise bleue qui parle au micro. Rien que de très banal, à quelques jours des élections locales du 28 novembre.

Puis la caméra remonte. Et derrière le candidat se dresse l’homme qui a fait de cette réunion de quartier un événement planétaire.

Le costume, les lunettes, l’oreillette

Il porte le costume noir réglementaire des services secrets de cinéma, la chemise blanche impeccable et la cravate noire nouée serré. Sur la boutonnière brille un petit insigne doré, dont on ignore s’il signale l’appartenance à une agence fédérale ou à un club de pétanque. Sur le nez, des lunettes noires enveloppantes, de celles que portent les cyclistes du Tour de France, chaussées en intérieur, sous les néons, comme si le soleil du Sahara pouvait percer le plafond de la salle des fêtes. À l’oreille, une oreillette. Elle ressemble furieusement à un kit mains libres de téléphone portable, ce qui permet au moins de rester joignable si la mère du candidat appelle.

⛔️ خلال حملة الانتخابات البلدية الجارية في الجزائر، لفت السياسي الجزائري فتحي الحواتي، الأمين العام الإقليمي لحزب الشعب بمدينة المنيعة، الأنظار خلال تجمعاته الانتخابية بمشهد أثار الاستغراب، حيث يظهر خلفه حارس شخصي (بوديغارد) يرتدي بدلة رسمية سوداء ونظارات سوداء و يضع قفازات سوداء… pic.twitter.com/GfrdlCnNqA — ⛔️ محمد واموسي (@ouamoussi) November 23, 2026

L’homme ne s’assoit pas. Il ne parle pas. Il ne sourit pas. Il tourne la tête de gauche à droite avec la lenteur appliquée de celui qui a beaucoup regardé Bodyguard. Il scrute la salle, où une douzaine de militants sirotent leur eau minérale, à la recherche d’un sniper embusqué entre deux chaises en plastique. Il garde son poste, raide comme un piquet, pendant les trois minutes de la vidéo. On n’ose imaginer la menace: un concurrent du FLN venu contester l’ordre des noms sur la liste? Un électeur réclamant le prix de la pomme de terre?

La mallette du feu nucléaire

Mais le clou du spectacle est ailleurs. Dans sa main gantée de noir, car il porte des gants, en intérieur, le garde du corps tient une mallette noire et rigide. Il la serre contre lui, la change de main, la repose contre sa jambe, sans jamais la quitter des yeux, du moins on le suppose, derrière les lunettes. Que peut-elle contenir? Le programme électoral? Les procurations? Les sandwiches?

Lire aussi : Bilan de «règne»: les dix meilleures perles, et autres mensonges, de Tebboune

Non. Le spectateur averti l’a compris: c’est le «football», la mallette nucléaire qui suit le président des États-Unis dans tous ses déplacements. Le candidat à l’assemblée de wilaya est donc en mesure, à tout instant, de déclencher le feu atomique. On comprend mieux la tension du garde du corps. Il ne protège pas un homme. Il protège l’équilibre de la terreur dans une salle des fêtes.

Un pays qui joue à la superpuissance

On pourrait en rire et passer son chemin. Ce serait oublier que cette scène n’a rien d’un accident. Elle est la version municipale d’un régime qui a fait de la mise en scène sa seule politique. Le président promet que l’Algérie deviendra la deuxième ou troisième puissance mondiale du phosphate, quand sa production plafonne autour d’un million de tonnes. Le ministre de l’Intérieur décrète que la pénurie de pommes de terre est une rumeur fabriquée à l’étranger. L’armée diffuse des films d’embuscade où les scènes rejouées côtoient les «images réelles». La télévision publique filme des usines qui n’existent encore qu’à l’état de première pierre…

Le candidat de la salle des fêtes n’a fait qu’appliquer, à son échelle, la grammaire nationale: quand on n’a rien à montrer, on montre un décor. Faute de programme, un garde du corps. Faute de pouvoir, une mallette. Faute d’électeurs, un drapeau froissé et une caméra de téléphone.

À Washington, la mallette nucléaire contient les codes qui permettent d’anéantir la planète. À El Meniaa, on ne saura jamais ce qu’elle contenait. Mais on devine qu’elle était vide, comme les promesses, les rayons des marchés et le programme de la Nouvelle Algérie.