Dans le régime algérien, une promesse présidentielle ne se discute pas. Rarement elle se tient, très souvent elle se maquille. Le 3 octobre dernier, lors de sa rencontre périodique avec la presse nationale, Abdelmadjid Tebboune a fixé lui-même l’échéance du projet de phosphate intégré de Tébessa: «Nous serons au rendez-vous, si Dieu le veut, à la fin du premier trimestre 2027, peut-être avec un mois ou vingt jours d’avance».

Six mois plus tôt, le 19 avril, il avait «ordonné», en Conseil des ministres, d’entamer l’exportation du phosphate de la mine de Bled El Hadba «d’ici mars 2027 au plus tard», selon l’APS.

Dans la même intervention, le président détaillait la première phase: une partie du phosphate serait vendue sous forme concentrée, débarrassée de ses impuretés, l’autre transformée en engrais. La première pierre de l’usine de transformation venait d’être posée, disait-il. Autrement dit, à six mois de l’échéance, l’usine qui doit produire les engrais n’existait encore que sous la forme d’une pierre.

Un chantier promis depuis 2018

Ce projet n’est pas né d’hier. Lancé en 2018 avec des partenaires chinois, il devait permettre à l’Algérie de produire 10 millions de tonnes de phosphate dès 2022 et de concurrencer l’OCP. En 2021, Le360 constatait qu’il était toujours «au point zéro».

En novembre 2023, Tebboune promettait encore que son pays occuperait «au moins la 2e ou 3e place» mondiale, alors que la production algérienne plafonnait autour d’un million de tonnes.

Le chantier a fini par démarrer. Le 12 août 2026, Sonatrach a confié à l’italien Saipem la construction des installations minières de Bled El Hadba (wilaya de Tébessa) et des unités d’engrais d’Oued Keberit (wilaya de Souk Ahras), et au chinois CHEC le port d’Annaba. La première phase prévoit, selon Sonatrach, l’extraction de 5,5 millions de tonnes de roche par an, 3,2 millions de tonnes de concentré, 2,4 millions de tonnes d’engrais phosphatés et 570.000 tonnes d’urée. Saipem a signé un accord préliminaire d’environ 500 millions d’euros, couvrant l’ingénierie, la mobilisation et «l’achat des équipements à long délai de livraison», en attendant le contrat définitif.

Concevoir, commander, construire et mettre en service un complexe d’engrais en sept mois relève de l’exploit. Dans l’industrie, la livraison des seuls équipements lourds prend souvent plus d’un an. C’est précisément sur ce point que porte l’accusation de Saïd Bensedira.

Une «vieille usine» venue de Milan

Dans son émission en direct du 21 novembre, le journaliste dit avoir reçu un «rapport détaillé» d’ingénieurs de Sonarem, le groupe public des mines. Selon lui, les responsables du dossier, pressés de tenir l’échéance présidentielle, ont choisi la voie la plus courte. «Pour mentir au président (…), ils ont décidé de conclure un accord avec la société italienne Saipem».

Saipem, poursuit-il, aurait à son tour passé un accord avec une société chinoise «pour faire venir une usine ancienne, ancienne, qu’ils ont repeinte et nettoyée, et ramenée de Milan». La capacité de cette installation serait de 800.000 tonnes par an. Faute de temps pour commander du matériel neuf, qui demanderait deux ans, «ils ont acheté une vieille machine», et la facture pourrait même la présenter comme neuve.

Le youtubeur ajoute un grief technique. Le fournisseur de cette usine aurait prévenu qu’elle ne pouvait traiter que la couche géologique intermédiaire du gisement, la plus riche, à plus de 25% de phosphate. Les couches supérieure et inférieure, qu’une installation moderne valoriserait, seraient abandonnées. «Des milliards et des milliards» jetés, selon lui, «seulement pour tenir la promesse faite au président de la République».

Saipem, le retour

Le choix de Saipem n’est pas anodin. Le groupe italien était au cœur de l’affaire Sonatrach, dans laquelle le nom de l’ancien ministre de l’Énergie Chakib Khelil a été cité. Condamnée en première instance à Milan en 2018 pour des pots-de-vin versés en Algérie, la société a été acquittée en appel en 2020. Saipem n’avait plus décroché de grand contrat en Algérie depuis seize ans. Son communiqué du 12 août salue d’ailleurs son «retour en Algérie».

Le régime qui a fait de la lutte contre la «issaba» de l’ère Bouteflika sa raison d’être confie donc son projet phare au groupe dont le nom reste attaché à l’un des plus grands scandales de cette époque. Et, s’il faut en croire Bensedira, il le fait dans des conditions qui rappellent étrangement les méthodes qu’il prétend avoir enterrées.

Le village Potemkine en chantier

Le contrat Saipem, son montant, le calendrier présidentiel et l’échéance de mars 2027 sont documentés par des sources officielles. L’affaire de l’usine d’occasion, en revanche, ne repose à ce stade que sur le témoignage de Saïd Bensedira et sur le rapport qu’il affirme détenir.

Le youtubeur, exilé et porte-voix des généraux protagonistes de la décennie noire, s’est souvent montré bien informé des coulisses du pouvoir algérien. Ses accusations appellent une réponse simple: d’où viennent les équipements que Saipem doit livrer à Oued Keberit, et sont-ils neufs? Un État sérieux y répondrait en publiant contrats et factures. Mais à Alger, la transparence est une menace étrangère et le doute un complot. La réponse prendra donc la forme habituelle: une campagne contre les «ennemis de l’Algérie nouvelle», puis, en mars 2027, une cérémonie en grande pompe, drapeaux, rubans et caméras de la télévision publique, devant une usine fraîchement repeinte. Personne ne demandera son âge à la machine. Le géant mondial du phosphate promis par Tebboune n’est pas pour demain. Le village Potemkine, lui, est déjà en chantier.