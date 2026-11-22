L’archive de deux pages, accompagnée d’un bordereau d’envoi intitulé «Proclamation du Front Polisario» (1), est expédiée par l’ambassadeur de France en Mauritanie, Henri Gauthier (1973-octobre 1976). Le destinataire n’est autre que le ministre français des Affaires étrangères, Jean Sauvagnargues (1974-août 1976). Alger, Rabat, Madrid, Addis-Abéba et la représentation française auprès des Nations unies à New York figurent parmi les destinataires en copie.

Que dit cette déclaration du Polisario destinée à être lue à la radio mauritanienne? Le premier mot d’adresse est pour le militant: «Camarade, Révolutionnaire Mauritanien!» Le suivant élargit le cercle. «Cher Citoyen Mauritanien!» Et le Polisario de demander à la société mauritanienne dans sa lettre ouverte de se soulever contre Nouakchott: «Rends-toi maître du Pouvoir».

Le Polisario passe aussitôt au tutoiement et se présente comme «ton frère de langue, de religion, et de sang». Au nom de cette parenté, il doit expliquer une chose embarrassante. Ce «frère» a pris les armes contre des Mauritaniens. Il «a été obligé de s’opposer à toi», écrit-il. Qui l’y a obligé? «Tes dirigeants». Dès le premier paragraphe, le Front a trouvé qui répondra de ses propres actes. Que lui demande au juste le mouvement terroriste: De se retourner contre ceux qui le gouvernent. Une phrase, quelques lignes plus haut, lui a déjà désigné les hommes à abattre: ce sont «les vendeurs de ton honneur et de ta fierté».

Bordereau d'envoi intitulé «Proclamation du Front Polisario» signé par l’ambassadeur de France en Mauritanie, Henri Gauthier (1973-octobre 1976), destiné au ministre français des Affaires étrangères, Jean Sauvagnargues, est daté du 7 juillet 1976. Il est conservé aux Archives diplomatiques du Quai d’Orsay, à Nantes, sous la cote 558PO 1 227. (Page 1/3)

La personne qui reçoit en main propre le tract d’Alger signé «Front Polisario» et doit le transmettre à la radio mauritanienne est Hamdi Ould Mouknass, ministre d’État mauritanien aux Affaires étrangères. Il dirige la diplomatie de son pays du 5 juillet 1968 au 10 juillet 1978. Son rôle donne du poids à l’indication portée sur le bordereau. C’est lui qui avait conduit la délégation mauritanienne aux négociations de Madrid en novembre 1975. Sa signature figure aussi au bas de la convention frontalière conclue avec le Maroc le 14 avril 1976.

Le choix de Radio-Mauritanie prend toute sa portée lorsqu’on relit le tract à voix haute. «Soulève-toi comme un seul homme». L’appel aux émeutes et à l’insurrection pouvait atteindre les familles mauritaniennes qui écoutent la radio, des éleveurs en déplacement et les soldats dans un cantonnement. La station émet à l’époque en arabe, en français, en pulaar, en soninké et en wolof. L’Unesco recensait 150.000 récepteurs en 1971 et estimait, dans son édition de 1975, que le signal de la station nationale atteignait 90% de la population. Pour un militaire, la provenance de la voix aurait compté autant que les mots. Le choix de l’antenne nationale permettait d’espérer que l’incertitude gagnerait aussi les rangs de l’armée. Entendre l’appel à renverser ses chefs sur l’antenne dont il attendait habituellement les nouvelles du gouvernement l’aurait conduit à se demander qui parlait désormais au nom de l’État. Cette diffusion n’aura pourtant jamais lieu.

Le «frère» à qui l’on fait la guerre

On connaît les attaques du Polisario contre la capitale mauritanienne, les morts de la cité minière de Zouérate, au nord du pays, les cheminots enlevés. Ici, on peut lire ce que leurs auteurs politiques attendaient du pays qu’ils frappaient. Les signataires comptaient sur les Mauritaniens pour faire tomber leur propre gouvernement.

Pour prendre la mesure de cette ambition, il suffit de rapprocher deux phrases prononcées à deux ans de distance. En mai 1976, deux mois donc avant ce tract, Brahim Ghali, alors chargé de la «défense» au sein de la pseudo-RASD, explique pourquoi le Front a étendu la guerre en Mauritanie: il entend «sensibiliser les peuples frères marocain et mauritanien». En juillet 1978, au lendemain du coup d’État fomenté par Houari Boumediene pour faire tomber Ould Daddah, le chef des putschistes mauritaniens, Mustapha Ould Mohamed Saleck, justifie l’intervention des officiers par le danger d’un «soulèvement populaire». C’est ce même soulèvement qu’Alger et son proxy espéraient déclencher, deux ans plus tôt, sur les ondes de Radio-Mauritanie.

Aux Mauritaniens, le Polisario explique qu’ils ont été vendus. Leurs propres dirigeants auraient reçu «du roi réactionnaire du Maroc ton propre prix». L’accusation est grave et le tract ne produit aucun fait pour l’étayer. L’efficacité de la formule tient au possessif «ton». Le citoyen auquel elle s’adresse comprend parfaitement ce que signifie être vendu. Vient alors cette phrase, la plus audacieuse du texte au regard de la guerre qui se déroule sur le sol mauritanien. «Ainsi, nous ne te combattons pas, mais nous luttons contre ton propre ennemi et le nôtre». Les Mauritaniens sont invités à donner raison à ceux qui leur tirent dessus.

Une autre phrase du tract donne à cette prétention toute sa portée. Le Mauritanien doit se lever «pour arracher ton Indépendance et sauver ton pays de l’occupation forcenée» vers laquelle le conduiraient ses dirigeants. La Mauritanie a pourtant accédé à l’indépendance. Son président en exercice est celui qui a conduit le pays à la souveraineté. Les parcours politiques mauritaniens résistent à cette mise en accusation sommaire. Dans les années précédentes, Ould Daddah avait révisé les accords de coopération avec la France, doté le pays de sa monnaie, l’ouguiya, et nationalisé la Miferma. Une partie des revendications portées par la gauche mauritanienne était devenue la politique du gouvernement. En 1975, de nombreux opposants avaient rallié le Parti du peuple mauritanien. Certains jeunes intellectuels avaient accepté des responsabilités. Dans ces conditions, appeler tous les adversaires de l’impérialisme à renverser Ould Daddah revenait à leur demander de tenir pour nuls des acquis qu’ils avaient eux-mêmes réclamés.

Pour le Polisario, ce choix d’alliance suffit à ravaler au rang de pays occupé un État qui possède sa monnaie, siège à l’ONU et négocie des traités. Le même lecteur que l’on somme de devenir «maître du Pouvoir» entendra, à la page suivante, célébrer le «Peuple mauritanien maître de son pays». La seconde page du tract accumule les vivats et les mots d’ordre. «À bas le colonialisme!», «À bas la réaction!», «À bas l’impérialisme!». Ces trois incantations de la guerre froide, recyclés à souhait encore aujourd’hui par Alger et le Polisario, disparaîtront, à en croire le Front, par la grâce d’un seul geste, demandé à un seul peuple. Aux Mauritaniens de chasser leurs gouvernants.

Ce que Boumediene demandait à Ould Daddah

Ce réquisitoire vise en réalité l’alliance avec Rabat. Ould Daddah en livre sa version au journal Le Monde, en novembre 1977. Le 10 novembre 1975, quatre jours avant la signature de l’accord de Madrid, il a rencontré Boumediene à Colomb-Béchar. Le président algérien lui aurait demandé de «choisir entre l’Algérie et le Maroc, en brandissant des menaces». Le chef de l’État mauritanien avait lui-même soutenu la lutte des Marocains contre l’Espagne. Ce qu’il croyait pouvoir préserver, c’était sa liberté de traiter avec le roi Hassan II sans rendre de comptes à Alger.

Le témoignage d’Ould Daddah est celui d’un homme en guerre. Dans un article (2) publié en 2019, les historiennes Inmaculada Cordero Olivero et Encarnación Lemus López donnent accès à l’autre côté de la querelle. En décembre 1975, à Nouakchott, l’ambassadeur d’Algérie reproche à la Mauritanie de s’être entendue séparément avec Rabat, sans «écouter» Alger. Son pays, explique-t-il, s’opposera à une modification de l’équilibre régional et emploiera tous les moyens pour empêcher l’exécution de l’accord. Dès décembre 1975, derrière le discours sur la décolonisation, un représentant algérien pose aussi la question du rapport de forces avec le Maroc.

Les moyens, un rapport (3) américain déclassifié permet de les nommer. Le 16 décembre 1977, le service de renseignement et de recherche du département d’État décrit les bases arrière dont le Polisario dispose en Algérie, les armes, l’instruction et le ravitaillement qu’il reçoit de son hôte. La Libye fournit un appoint. Les analystes jugent que les objectifs des dirigeants du Front comprennent le renversement d’Ould Daddah. Ils attribuent à Alger la volonté de punir un ancien allié de sa défection et d’affaiblir son rival marocain.

Une proclamation pour la radio de Nouakchott

Le 8 juin 1976, un mois avant le tract, la guerre arrive dans la capitale. Au matin, des hommes du Polisario ouvrent le feu sur Nouakchott. La colonne est partie de la région de Tindouf, en Algérie. L’armée mauritanienne repousse l’attaque. Le chef du Front, El Ouali Mustapha Sayed, est tué lors du repli. Politiquement, ce raid pose une question qui hante aussitôt les dirigeants mauritaniens. Que comptait faire le Polisario dans la capitale d’un pays auquel il ne cessait de donner le nom de «frère»? La réponse de Nouakchott est consignée dans sa correspondance avec les Nations unies.

Le 14 juin, le représentant mauritanien écrit au secrétaire général de l’ONU que les assaillants avaient «reçu pour directives, selon les aveux recueillis, de renverser le gouvernement mauritanien». Le 23 juin, l’Algérie rejette la mise en cause de sa responsabilité et réaffirme son soutien aux revendications du Polisario. Dès le lendemain, Nouakchott revient à la charge. Parmi les documents saisis figurerait «une proclamation préparée à Alger et destinée à être lue à la radio mauritanienne une fois le pouvoir renversé». Le bordereau français rattache précisément les deux feuillets à ce projet radiophonique. La lettre mauritanienne à l’ONU accuse Alger d’avoir préparé le texte.

Le texte venu d’Alger tient pour acquise la réponse des Mauritaniens avant même de les avoir entendus. Il en appelle à tous comme s’ils avaient déjà délibéré, choisi leur camp et désigné des successeurs. Or, sur place, les premières réactions déçoivent ce calcul. Dans sa chronique mauritanienne (4) de l’année 1976, le politiste Jean-Louis Balans relève que les attaques ont d’abord resserré les rangs autour du gouvernement. À Nouakchott, l’envoyé du journal Le Monde, Pierre Biarnès, observe en juin dans son reportage que le sentiment hostile à la politique algérienne a grandi. Avec le temps, relève Balans, la lassitude gagne. Le chercheur constate que la propagande directe du Front semble avoir peu de prise sur la grande majorité de la population.

Ce qu’Alger a commis à Zouérate

Le 1er mai 1977, le Polisario attaque Zouérate. Le docteur René Fichet et son épouse sont tués. Six Français sont enlevés. Parmi les expatriés qui s’apprêtent à partir, certains envisagent de reprendre leur poste si les salaires le justifient. Ils reviendraient seuls. Ils jugent le risque trop grand désormais pour leurs familles.

Le minerai quitte Zouérate par la voie qui rejoint le port de Nouadhibou. Le 25 octobre 1977, une équipe affectée à l’entretien de la ligne est enlevée. Nouakchott fait état de vingt-six civils, dont deux Français. Le 23 décembre, les huit Français capturés en mai et en octobre sont remis au secrétaire général de l’ONU, Kurt Waldheim. La cérémonie a lieu à Alger après un entretien avec Boumediene. Des civils ont été enlevés sur leur lieu de travail en Mauritanie. C’est dans la capitale du mentor du Front que le secrétaire général des Nations unies vient chercher les huit Français.

Or la mine que le Polisario vient de frapper appartient aux Mauritaniens. Depuis la nationalisation de 1974, les interruptions du trafic ferroviaire se répercutent directement sur les comptes de l’État. En 1974, le pays avait exporté 11,7 millions de tonnes de minerai. Le recul de la demande sidérurgique européenne ramène ce chiffre à 8,7 millions dès 1975. Les attaques contre la voie ferrée aggravent ensuite la chute. En 1978, les exportations tombent à 6,2 millions de tonnes. Dans le même temps, le gouvernement prélève une contribution spéciale à la défense. Les Mauritaniens censés se libérer financent ainsi, par l’impôt, la défense du chemin de fer dont dépend une partie de leurs revenus.

Les comptes du Trésor donnent la mesure de l’étranglement. Au milieu de 1978, les arriérés de paiement atteignent 1,4 milliard d’ouguiyas, près du cinquième des dépenses courantes, selon la Banque mondiale. La faiblesse du marché du fer et le service d’emprunts plus anciens pèsent aussi dans ces comptes. Alger a néanmoins obtenu un résultat redoutable. Ses appels ont peu de prise sur la population. Les conséquences de ses attaques menées à travers le Polisario, elles, ont fini par conduire la Mauritanie au bord de la banqueroute.

Les officiers qui ont renversé Ould Daddah

Au matin du 10 juillet 1978, des militaires mauritaniens arrêtent Moktar Ould Daddah. À la tête du Comité militaire de redressement national se trouve son propre chef d’état-major, Mustapha Ould Mohamed Saleck (qui devient, avec la bénédiction de Boumediene, chef de l’État). Vers 7 h 30, Radio-Mauritanie a diffusé de la musique militaire et les communiqués annonçant la suspension de la Constitution et la dissolution du gouvernement. Deux ans après le tract, les Mauritaniens ont bien appris un changement de régime par leur radio. Ce matin-là, les hommes qui parlent au pays sont ses propres officiers. Le 11 juillet, Ould Saleck évoque à la radio le danger de révolte. Le 12, devant la presse, il revendique «une opération strictement interne», pour dédouaner Alger. Les putschistes ont évidemment intérêt à défendre l’origine nationale de leur entreprise. Leur récit cadre mal avec les documents disponibles des renseignements étrangers qui établissent que le Polisario a provoqué la chute d’Ould Daddah, qu’Alger lui a fourni les moyens de faire la guerre au président mauritanien et que cette guerre a pesé lourd dans la décision des conjurés. L’ordre de déclencher le putsch du 10 juillet peut, sur la foi de ces pièces, être attribué à Boumédiène ou au Front.

Deux jours après le coup d’État, le Polisario proclame un cessez-le-feu unilatéral en Mauritanie. Il a obtenu ce qu’il cherchait. À Alger, le quotidien El Moudjahid publie une déclaration signée d’un groupe se présentant comme des patriotes mauritano-sahraouis. Ses auteurs promettent à la nouvelle équipe le soutien des civils et des militaires si elle tourne le dos à la guerre. Un an plus tard, en juillet 1979, le Front annonce la reprise des hostilités pour forcer la Mauritanie à reconnaître le Polisario. Le 5 août 1979, Nouakchott reconnaît le Front Polisario, mais refuse de le faire pour la RASD. Et c’est encore à Alger que la Mauritanie signe cette reconnaissance. Le Polisario prend lui aussi un engagement écrit. Il déclare n’avoir et ne vouloir formuler à l’avenir aucune revendication territoriale sur la Mauritanie.

1- Le document intitulé «Proclamation du Front Polisario» signé par l’ambassadeur de France en Mauritanie, Henri Gauthier (1973-octobre 1976), destiné au ministre français des Affaires étrangères, Jean Sauvagnargues, est daté du 7 juillet 1976. Il est conservé aux Archives diplomatiques du Quai d’Orsay, à Nantes, sous la cote 558PO 1 227.

2- L’étude s’intitule «Mauritania y el Sahara español: entre Argelia y Marruecos (1969-1979)». Elle a été publiée en 2019 dans la revue Historia y Política, n° 41, p. 305-333. Aux pages 327-328, les deux historiennes rapportent que, selon l’ambassadeur algérien à Nouakchott, son pays entendait préserver l’équilibre régional et emploierait tous les moyens pour empêcher l’exécution de l’accord de Madrid. Leur source est le télégramme n° 902/905, expédié de Nouakchott le 10 décembre 1975, conservé dans les archives du Quai d’Orsay, article 466.

3- Il s’agit du rapport n° 897 du Bureau of Intelligence and Research, intitulé «The Polisario Front: The Fourth Element in the Sahara Equation». Initialement classé Secret, il est publié comme document n° 221 dans la collection diplomatique officielle américaine. Le passage figure page 537 dans la section «The Military Campaign». Deux paragraphes successifs mentionnent les «bases in Algeria», puis précisent que «the Polisario Front depends mainly on Algeria for arms, training, and supplies». Traduction: «Le Front Polisario dépend principalement de l’Algérie pour ses armes, sa formation et son ravitaillement.» La même phrase mentionne également une aide libyenne en armes et en financement.

4- Jean-Louis Balans, «Chronique mauritanienne», Annuaire de l’Afrique du Nord, 1976, notamment p. 565-566, 573-574 et 576-577.