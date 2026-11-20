Selon le quotidien Assabah des 21 et 222 novembre, Ahmed Toufiq, ministre des Habous et des Affaires islamiques, s’est montré agacé par ceux qui continuent de critiquer la politique publique de son département, destinée à sensibiliser les citoyens à travers des messages clairs dans le prêche unifié du vendredi, proposé dans le cadre du programme «Tasdid Attabligh».

Il s’exprimait lors d’une cérémonie en l’honneur du savant Mustapha Benhamza, président du Conseil régional des oulémas de l’Oriental, dont il a profité pour défendre à nouveau l’idée de transmettre la religion aux citoyens de manière simple, non seulement pour qu’ils la comprennent, mais aussi pour qu’ils l’adoptent et l’appliquent dans leur vie.

Le ministre a indiqué que 116 prédicateurs n’adoptent pas le prêche proposé par son département dans le cadre de ce programme. Il a assuré que ses services connaissent ces prédicateurs, leur niveau de savoir et les raisons de leur refus, les laissant assumer leur responsabilité devant Dieu.

Selon lui, le ministère n’impose pas un prêche unique, mais met à la disposition des prédicateurs un texte chaque mercredi, qu’ils peuvent lire le vendredi. L’objectif est de renforcer l’effet du discours religieux sur le comportement des citoyens. Il ne voit aucun inconvénient à publier ce texte le mercredi, dès lors que son contenu est tiré du Coran et de la Sunna.

À propos du rôle des oulémas dans la protection de la société contre les troubles, Ahmed Toufiq a mis en garde contre les tentatives de récupération dont ils font l’objet de la part de courants et de groupes destructeurs.

Pour lui, le véritable savant est celui qui reste indépendant des appartenances sectaires et des intérêts particuliers, assume sa responsabilité en orientant la communauté loin des tiraillements partisans et contribue à la protéger des troubles et des dérives.

Critiquant l’état du discours religieux, il a évoqué trois catégories de personnes qui prennent la parole au nom de la religion, en s’appuyant sur un hadith cité dans les Sunan: les extrémistes, les falsificateurs et les ignorants qui se présentent comme des savants.

Il a mis en garde contre l’influence de ces catégories sur la communauté et appelé à s’en tenir au rôle des savants sincères, afin de préserver la religion des distorsions et des interprétations erronées.

Toujours selon le journal, il a invité les oulémas à dire la vérité, à éviter de se laisser guider par leurs désirs personnels ou leurs appartenances, et à conseiller les citoyens avec raison et logique, quelles que soient leurs positions politiques ou sociales.

Évoquant sa relation avec Mustapha Benhamza, Ahmed Toufiq a estimé avoir le droit de témoigner que ce dernier compte parmi les «savants de l’Oumma», une expression qu’utilisait Mohamed Yssef, ancien secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas, pour désigner les savants qui préservent leur indépendance vis-à-vis des passions et des courants.

Il a indiqué avoir constaté, ces derniers temps, des tentatives de récupération de Benhamza par divers courants et groupes, mais que celui-ci était resté constant dans sa position. Pour le ministre, cette expression ne s’applique pas à quiconque s’exprime sur les questions religieuses, et les oulémas sont appelés à rester à l’écart des passions et des appartenances.