Selon le quotidien Al Akhbar, dans son édition des 21 et 22 novembre, le directeur régional du secteur de la jeunesse pour Tanger-Tétouan-Al Hoceïma a été relevé de ses fonctions au début de la semaine, quelques mois seulement avant l’âge de la retraite.

Cette décision met fin à une carrière de plus de 35 ans, dont une grande partie passée à des postes de responsabilité au sein du secteur. D’après les sources du journal, elle s’inscrit dans une volonté de réorganiser les services de la jeunesse de la région, avec un sang neuf et de nouvelles méthodes de gestion et de pilotage, pour répondre aux attentes croissantes liées à la réhabilitation des structures de jeunesse et à la dynamisation de leur rôle.

Le journal indique que la décision est tombée alors que des amis et des collègues de l’ancien responsable s’apprêtaient à organiser une cérémonie en l’honneur de son parcours. Ce qui a relancé le débat sur le renouvellement des responsabilités et sur la nécessité de lier la prochaine étape aux exigences d’efficacité et de compétence.

À Tanger, des dysfonctionnements touchent plusieurs projets et équipements du secteur, certains souffrant de dégradation et de manque d’entretien.Les sources du journal estiment que la ville, en pleine expansion urbaine et démographique, a besoin de nouveaux centres de proximité, et appellent à un nouveau souffle dans la gestion, qui ne se limite pas à changer des noms mais passe par la révision des méthodes de travail, la réhabilitation accélérée des espaces dégradés et le lancement de projets répondant aux besoins réels des jeunes.

Cela dit, à M’diq-Fnideq, le ministère de tutelle a décidé jeudi de relever de ses fonctions le directeur provincial du secteur de la jeunesse, à la suite des rapports d’inspection remis au ministre délégué chargé du secteur par une commission centrale.

Cette dernière avait visité plusieurs maisons de jeunes de Martil et de M’diq pour examiner les dysfonctionnements de gestion de ces établissements et la manière dont leurs équipements et leurs locaux étaient exploités.

Selon les sources du journal, la décision fait suite à la visite inopinée de Salah Eddine Abkari, ministre délégué auprès du ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports, dans des maisons de jeunes de la région.

Le ministère a chargé un responsable par intérim de gérer la direction provinciale, en attendant l’ouverture de l’appel à candidatures pour le poste selon les procédures légales.

Dans un contexte marqué par l’émigration clandestine, les addictions et le décrochage scolaire, des voix de la province du Mdiq demandent de redonner leur place aux maisons de jeunes et d’activer les équipements dotés de budgets publics, pour qu’elles ne deviennent pas des bâtiments fermés ou des lieux peu utilisés, mais qu’elles jouent leur rôle d’encadrement, de formation et de détection des talents.