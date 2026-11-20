«La Chambre correctionnelle d’appel de la Cour d’appel de Rabat a rendu jeudi soir son arrêt dans une affaire qui vise un gendarme et un militaire», rapporte le quotidien Al Akhbar, dans son édition des 21 et 22 novembre. Les deux hommes étaient poursuivis pour escroquerie et tromperie à l’encontre de la famille d’un prévenu dans une autre affaire judiciaire, le gendarme s’étant fait passer pour un juge d’instruction.

Après une dernière audience, la Cour a confirmé le jugement de première instance rendu quelques mois plus tôt: 18 mois de prison ferme pour le gendarme, trois mois avec sursis pour le militaire, jugé en liberté, pour participation à l’escroquerie et défaut de dénonciation.

L’affaire est née de la plainte d’un proche d’un détenu poursuivi dans une affaire liée au recel d’objets volés. Il a signalé que sa famille faisait l’objet d’une tentative d’extorsion de la part d’un homme qui se disait juge d’instruction dans la circonscription judiciaire de Rabat-Salé et prétendait pouvoir influencer le dossier et intercéder auprès de ses collègues.

Selon les éléments de l’enquête, il aurait réclamé près de 50.000 dirhams pour intervenir en faveur du fils incarcéré, en faisant croire qu’il occupait un poste judiciaire et disposait d’un vaste réseau de relations dans les tribunaux. Ayant eu des doutes sur sa véritable qualité l’un des proches a saisi le parquet, qui a ouvert une enquête confiée à la Brigade nationale des recherches judiciaires de la Gendarmerie royale à Rabat.

Les premières investigations ont identifié le suspect comme un gendarme affecté au commandement régional de la Gendarmerie royale de Rabat. Il a été placé en garde à vue, son téléphone portable ayant été saisi et soumis aux expertises techniques nécessaires, qui ont renforcé les soupçons d’escroquerie et usurpation de la fonction de juge d’instruction.

Les enquêteurs ont aussi pu reconstituer les échanges entre le suspect et la famille plaignante et le confronter à ses déclarations. Les recherches ont ensuite mis en cause un second homme, un militaire, soupçonné d’avoir participé aux faits reprochés au gendarme. Il a été poursuivi en liberté, tandis que le gendarme a été placé en détention après sa présentation devant le parquet et le juge d’instruction.