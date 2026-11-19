Le directeur général de la Direction générale de la sûreté nationale et de la surveillance du territoire (DGSN/DGST), Abdellatif Hammouchi, a signé, mardi dernier, un mémorandum d’entente avec le lieutenant-général Abdullah Khalifa Al Marri, commandant en chef de la police de Dubaï. Ce protocole d’accord vise à renforcer la coopération bilatérale dans le domaine sécuritaire et à la transformer en un partenariat durable, en phase avec les relations stratégiques exceptionnelles qui lient les deux pays frères.

«Un communiqué du pôle DGSN/DGST indique que ce mémorandum puise ses fondements et ses objectifs dans la convention de coopération conclue le 17 mars 2015 entre le Maroc et les Émirats arabes unis dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme», rapporte Assabah dans son édition de ce vendredi 20 novembre.

Le même document souligne que ce protocole d’accord vise à renforcer l’échange de données et de renseignements criminels concernant les affaires de grande importance, ainsi qu’à instaurer un partenariat solide susceptible de faire face à la criminalité transfrontalière sous toutes ses formes et manifestations.

Il permet également d’échanger les expériences et les nouvelles techniques d’investigation, de partager les tendances et les modes opératoires criminels émergents et de renforcer les capacités à travers le soutien à la formation fondamentale, continue et spécialisée. Le texte mentionne aussi l’organisation de visites d’étude afin d’améliorer la formation des policiers, ainsi que la création de canaux directs de communication entre les différents services de sécurité concernés par les domaines de coopération bilatérale.

Ce mémorandum a été signé en marge de la visite de travail effectuée par le directeur général de la DGSN/DGST, Abdellatif Hammouchi, aux Émirats arabes unis, du 16 au 18 novembre, où il a participé aux travaux de la cinquième édition du Sommet mondial de la police, accueilli par la ville de Dubaï. Le Maroc y était représenté par le directeur général de la DGSN/DGST, qui conduisait une importante délégation sécuritaire à ce sommet consacré, cette année, aux efforts internationaux visant à relever les défis sécuritaires croissants pour un avenir plus sûr.

«En marge de cet événement, Abdellatif Hammouchi a eu des entretiens avec Mohamed Ben Ali Koman, secrétaire général du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur (CMAI), au cours desquels ils ont abordé des dossiers relatifs à la coopération sécuritaire arabe et aux moyens de renforcer la coordination multipartite entre les appareils de sécurité arabes», écrit Assabah.

Koman a salué le rôle pionnier des services de sécurité marocains dans la mise en évidence des efforts arabes au sein des forums internationaux, ainsi que dans la lutte contre la criminalité transfrontalière. Cette manifestation a par ailleurs été marquée par l’organisation d’une foire internationale au cours de laquelle ont été présentées les innovations les plus importantes dans le domaine du travail policier.