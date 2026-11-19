Selon le quotidien Al Akhbar, 20 novembre, la Chambre du conseil de la Cour d’appel de Rabat a décidé mardi soir de permettre au pilote d’origine russe, de nationalité britannique, d’être poursuivi en liberté moyennant une caution de 10.000 dirhams.

Il est mis en cause dans un grave accident de la circulation survenu il y a quelques semaines à Rabat et devra être présenté la semaine prochaine devant le juge d’instruction de la Chambre criminelle de la Cour d’appel, afin de poursuivre l’instruction détaillée. Cette décision intervient après une période de détention préventive.

Le mis en cause est né en Russie en 1995 et travaille comme pilote pour une société d’aviation privée au Maroc. Il avait été placé en détention sur ordre du juge d’instruction, après sa présentation au parquet, qui avait requis une instruction détaillée pour tentative d’homicide volontaire, accident de la circulation avec blessures volontaires, conduite sans permis ni assurance, non-respect de la distance de sécurité et délit de fuite.

D’après les données du dossier citées par le journal, il a renversé un jeune médecin en pleine rue, avant de le traîner sur une distance non négligeable, puis de quitter les lieux sans lui porter secours. La victime, grièvement blessée, a été transportée dans une clinique privée de Rabat, où elle a subi des interventions chirurgicales et des soins intensifs en réanimation.

Les investigations, menées par les services de sécurité après l’interpellation du suspect par la police judiciaire ont établi qu’il ne détenait pas de permis de conduire. L’exploitation des enregistrements de vidéosurveillance a permis de reconstituer les circonstances de l’accident et de documenter le renversement et la fuite. Les enquêteurs ont également visé la compagne étrangère du pilote, qui se trouvait dans le véhicule au moment des faits. Elle est poursuivie en liberté, soupçonnée d’avoir participé aux faits, avec une interdiction de sortie du territoire.