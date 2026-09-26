Délit de fuite et conduite en état d’ivresse à Casablanca: arrestation d’une automobiliste après le décès d’un policier

Dans les premières heures de la matinée de ce samedi 26 septembre, les éléments de la police judiciaire du district d’Anfa, relevant de la préfecture de police de Casablanca, ont interpellé une femme soupçonnée d’avoir causé un accident de la circulation mortel avec délit de fuite sous l’emprise de l’alcool, dont a été victime un gardien de la paix dans l’exercice de ses fonctions.

Selon les premiers éléments de l’enquête, une patrouille de police effectuait des opérations de contrôle routier dans la zone d’Anfa à Casablanca lorsqu’une voiture roulant à vive allure a percuté un policier avant de prendre la fuite. La victime est décédée lors de son transfert à l’hôpital.

Les recherches, combinées à l’exploitation des enregistrements de la caméra piéton portée par les membres de la patrouille de sécurité, ont permis d’identifier le véhicule en cause, d’en relever la plaque d’immatriculation et d’interpeller sa conductrice, impliquée dans l’accident en raison d’un état d’ivresse avancé.

La suspecte, ainsi qu’une personne qui l’accompagnait, ont été soumises aux procédures de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer toutes les circonstances de cet accident et d’établir l’ensemble des actes criminels imputés aux personnes concernées.

Sur le plan social et administratif, le directeur général de la Sûreté nationale et de la Surveillance du territoire a pris la décision d’accorder une promotion exceptionnelle à titre posthume au policier défunt, martyr du devoir, en reconnaissance de son lourd sacrifice et des loyaux services rendus à la sécurité de son pays. Il a également chargé la Fondation Mohammed VI des œuvres sociales du personnel de la Sûreté nationale d’apporter le soutien et l’assistance nécessaires à la famille du défunt et de lui présenter les condoléances d’usage.