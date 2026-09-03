Kénitra: un faux policier sous les verrous pour séquestration et agression

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Kénitra ont interpellé, ce matin du jeudi 3 septembre, une personne soupçonnée d’être impliquée dans une affaire de séquestration, d’agression sexuelle et d’usurpation d’une fonction régie par la loi.

Les services de police avaient ouvert une enquête judiciaire suite à une plainte déposée par une femme. Celle-ci accusait un individu d’avoir usurpé la qualité d’officier de police sur les réseaux sociaux pour l’attirer et la soumettre à une agression sexuelle à l’intérieur d’un domicile. Les investigations techniques et les recherches sur le terrain ont permis d’identifier et d’arrêter le suspect.

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Les opérations de perquisition ont permis de saisir en possession du suspect deux répliques de pistolets en plastique, des menottes, ainsi que des insignes, une chemise semi-militaire, une perruque, des gants, de faux documents et un téléphone portable susceptible de contenir des traces numériques liées à cette activité criminelle.

Le suspect a été placé sous enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, afin d’élucider toutes les circonstances et les tenants et aboutissants de cette affaire et de déterminer l’ensemble des actes criminels imputés à l’intéressé.