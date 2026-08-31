Société

Tanger: un homme arrêté pour détention et vente d’anciens projectiles

Les cinq projectiles d'époque saisis par la police à Tanger.

La police judiciaire de Tanger a arrêté un homme ce lundi 31 août après l’identification d’une annonce en ligne proposant du matériel explosif. Des expertises balistiques sont menées sur les anciens projectiles confisqués, qui appartiendraient à l’époque coloniale, pour mesurer leur dangerosité.

Par La Rédaction
Le 31/08/2026 à 15h08

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont interpellé, ce lundi 31 août au matin, un homme suspecté de détention et de commercialisation de substances explosives dans des conditions mettant gravement en danger la sécurité des personnes et des biens.

L’affaire a débuté sur Internet, où les services de veille informatique ont repéré une annonce publiée sur les réseaux sociaux proposant à la vente des projectiles qui appartiendraient, d’après lui, à l’époque coloniale dans le nord du Maroc.

Lire aussi : Sûreté nationale: tout savoir sur les indicateurs 2025

Grâce à des investigations techniques et des recherches de terrain minutieuses, la police a rapidement identifié le suspect avant de mener une opération de sécurité ciblée à Tanger pour procéder à son arrestation. Lors de l’intervention, cinq anciens projectiles ont été saisis. Ces objets font actuellement l’objet d’expertises balistiques approfondies afin de déterminer leur nature exacte et leur niveau de dangerosité.

Le prévenu a été placé sous enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent. Cette procédure vise à éclaircir l’ensemble des circonstances de cette affaire et à identifier d’éventuels autres actes criminels liés à l’intéressé.

Par La Rédaction
Le 31/08/2026 à 15h08
#DGSN#Tanger#projectiles

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