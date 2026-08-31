Tanger: un homme arrêté pour détention et vente d’anciens projectiles

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger ont interpellé, ce lundi 31 août au matin, un homme suspecté de détention et de commercialisation de substances explosives dans des conditions mettant gravement en danger la sécurité des personnes et des biens.

L’affaire a débuté sur Internet, où les services de veille informatique ont repéré une annonce publiée sur les réseaux sociaux proposant à la vente des projectiles qui appartiendraient, d’après lui, à l’époque coloniale dans le nord du Maroc.

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Grâce à des investigations techniques et des recherches de terrain minutieuses, la police a rapidement identifié le suspect avant de mener une opération de sécurité ciblée à Tanger pour procéder à son arrestation. Lors de l’intervention, cinq anciens projectiles ont été saisis. Ces objets font actuellement l’objet d’expertises balistiques approfondies afin de déterminer leur nature exacte et leur niveau de dangerosité.

Le prévenu a été placé sous enquête judiciaire sous la supervision du parquet compétent. Cette procédure vise à éclaircir l’ensemble des circonstances de cette affaire et à identifier d’éventuels autres actes criminels liés à l’intéressé.