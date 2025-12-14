Armes blanches et projectiles pyrotechniques: violente bagarre entre supporters du Raja

Une violente confrontation entre deux factions de supporters du Raja Club Athletic a éclaté samedi soir à Moulay Rachid, à Casablanca, faisant un blessé et entraînant l’arrestation de quatorze personnes pour des violences impliquant armes blanches, projectiles pyrotechniques et atteintes aux forces de l’ordre.

Les forces de police de Moulay Rachid, à Casablanca, ont ouvert, samedi soir, une enquête sous la supervision du parquet, à la suite d’une violente confrontation sur la voie publique entre deux factions rivales de supporters du Raja Club Athletic. «Les services de sécurité ont interpellé 14 personnes soupçonnées d’être impliquées dans des actes criminels liés à la violence lors d’événements sportifs, notamment des échanges de coups avec usage d’armes blanches, le non-respect des injonctions policières et des dégradations de biens publics», indique le quotidien Assabah dans son édition du lundi 15 décembre.

Les suspects, dont les différends restent à déterminer, ont été arrêtés pour atteinte à l’ordre public et violences, avec usage d’artifices pyrotechniques et d’armes blanches, dans des conditions mettant en danger la sécurité des habitants et des passants. L’incident a entraîné la blessure d’un citoyen.

Les premières investigations révèlent la gravité des actes commis lors de cette confrontation sanglante, au cours de laquelle les suspects portaient des masques pour dissimuler leur identité et étaient équipés d’épées, de couteaux, d’outils divers, de bombes lacrymogènes et de projectiles pyrotechniques transformés en armes de jet contre leurs adversaires.

Les violences ont également visé les forces de l’ordre, les suspects lançant des pierres pour les empêcher d’intervenir et d’interpeller les participants. Cette résistance a entraîné la destruction de quatre véhicules de la police nationale et semé la panique parmi les familles présentes dans le quartier. L’intervention rapide et professionnelle des policiers a toutefois permis de maîtriser la situation et de procéder à l’arrestation de plusieurs suspects peu de temps après les agressions.

«Lors des perquisitions, les autorités ont saisi quatre armes blanches et une bombe lacrymogène soupçonnée d’avoir été utilisée pendant les violences», précise Assabah. Les suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet, afin de déterminer l’ensemble des circonstances et des responsabilités dans cette affaire.

Le quotidien indique que les services de sécurité à Casablanca poursuivent les recherches pour identifier les instigateurs et l’ensemble des participants à cet épisode de violence, en raison de la gravité des actes commis contre la sécurité et l’ordre public, en attendant leur présentation devant le procureur général près la Cour d’appel pour les suites judiciaires nécessaires.