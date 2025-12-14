Hooliganisme: 14 interpellations à Casablanca

La police de Casablanca avait été informée de l’implication d’un groupe de personnes, présumées appartenir à deux groupes de supporters d’un club de football local, dans des affrontements à l’arme blanche sur la voie publique, ayant entraîné des blessures chez un citoyen. Cette situation a nécessité l’intervention des patrouilles de police pour rétablir l’ordre public.

Les suspects ont opposé une résistance violente aux forces de l’ordre en lançant des pierres, ce qui a provoqué des dégâts matériels sur quatre véhicules de la sûreté nationale. Les enquêtes et investigations menées ont rapidement permis l’interpellation de 14 personnes parmi les suspects, peu de temps après la constatation de ces actes criminels.

Les opérations de saisie et de fouille effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis de découvrir en possession des suspects quatre armes blanches, ainsi qu’une bombe lacrymogène susceptible d’avoir été utilisée lors de ces actes criminels.

Les suspects arrêtés ont été soumis à une enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de déterminer toutes les circonstances, les tenants et les aboutissants de cette affaire. Les recherches et investigations se poursuivent par ailleurs en vue d’interpeller les autres personnes présumées impliquées dans la commission de ces actes criminels.