Tanger: un quadragénaire interpellé pour menaces armées contre des agents de l’autorité

Les images ont circulé rapidement sur les réseaux sociaux. On y voit un individu tenant une arme blanche, visiblement agité, défiant ouvertement des agents chargés de lutter contre les infractions en matière d’urbanisme. Quelques heures plus tard, la police de Tanger mettait fin à sa cavale.

Les éléments de la préfecture de police de Tanger ont procédé tôt ce samedi à l’arrestation du suspect. L’homme est soupçonné d’avoir insulté des fonctionnaires dans l’exercice de leurs missions, d’avoir menacé de leur infliger des violences physiques et d’avoir détenu des armes blanches dans des conditions mettant en danger la sécurité des personnes et des biens.

Les investigations menées à la suite de cette vidéo ont permis d’identifier le suspect, qui a ensuite été arrêté à Tanger. Les policiers ont découvert en sa possession un objet ressemblant à un projectile, deux cartouches d’armes de chasse, cinq armes blanches, ainsi qu’un appareil de communication sans fil et trois bombes lacrymogènes.

Le suspect a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire supervisée par le parquet compétent, et ce afin de déterminer toutes les circonstances, motivations et ramifications de cette affaire.