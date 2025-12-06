Société

Tanger: un quadragénaire interpellé pour menaces armées contre des agents de l’autorité

Un homme menotté. Dessin- Mohamed Elkho-Le360

Un homme de 45 ans a été interpellé ce samedi 6 décembre à Tanger après la diffusion d’une vidéo le montrant brandissant une arme blanche et proférant des menaces contre des agents de l’autorité.

Par La Rédaction
Le 06/12/2025 à 15h30

Les images ont circulé rapidement sur les réseaux sociaux. On y voit un individu tenant une arme blanche, visiblement agité, défiant ouvertement des agents chargés de lutter contre les infractions en matière d’urbanisme. Quelques heures plus tard, la police de Tanger mettait fin à sa cavale.

Les éléments de la préfecture de police de Tanger ont procédé tôt ce samedi à l’arrestation du suspect. L’homme est soupçonné d’avoir insulté des fonctionnaires dans l’exercice de leurs missions, d’avoir menacé de leur infliger des violences physiques et d’avoir détenu des armes blanches dans des conditions mettant en danger la sécurité des personnes et des biens.

Les investigations menées à la suite de cette vidéo ont permis d’identifier le suspect, qui a ensuite été arrêté à Tanger. Les policiers ont découvert en sa possession un objet ressemblant à un projectile, deux cartouches d’armes de chasse, cinq armes blanches, ainsi qu’un appareil de communication sans fil et trois bombes lacrymogènes.

Le suspect a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête judiciaire supervisée par le parquet compétent, et ce afin de déterminer toutes les circonstances, motivations et ramifications de cette affaire.

#dgsn#tanger#arrestation

Recherché par Interpol, un Russe arrêté à l'aéroport Mohammed V de Casablanca

Ben Ahmed: homicide sur fond de jalousie, le suspect arrêté

Un faux représentant du parquet arrêté à Casablanca pour tentative de manipulation judiciaire

Un policier espagnol arrêté à Bab Melilia pour tentative de trafic de drogue

