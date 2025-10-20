Société

Ben Ahmed: homicide sur fond de jalousie, le suspect arrêté

A Ben Ahmed, la justice a placé en détention provisoire un homme accusé du meurtre atroce de son épouse.. DR

Revue de presseDans une affaire sordide qui a défrayé la chronique à Ben Ahmed, la justice a placé en détention provisoire un homme accusé du meurtre atroce de son épouse. Retour sur une enquête minutieuse ayant permis de dénouer les fils d’un drame familial aux motivations troubles. Cet article est une revue de presse tirée d’Assabah.

Par Hassan Benadad
Le 20/10/2025 à 20h45

Sous l’autorité du juge d’instruction près la Cour d’appel de Settat, un homme a été écroué, dimanche 19 octobre, dans le cadre de l’assassinat de son épouse à Ben Ahmed. Un de ses proches, impliqué pour ne pas avoir révélé le crime, subit également les rigueurs de la détention provisoire.

Cette procédure judiciaire intervient après que le procureur général du roi a requis l’inculpation du principal accusé pour meurtre avec préméditation et mutilation de cadavre. Son complice, quant à lui, est poursuivi pour le délit de non-dénonciation de crime.

L’origine de cette tragédie remonte au mois de mai 2025, lorsqu’une femme a été portée disparue, contraignant sa famille à saisir la police par le dépôt d’une plainte. «Les enquêteurs de la police judiciaire ont alors ouvert une enquête approfondie, auditionnant plusieurs membres de l’entourage de la victime, y compris son mari», rapporte Assabah dans son édition du mardi 21 octobre.

Ce dernier a tenté de brouiller les pistes en affirmant que son épouse avait gagné la France via l’aéroport Mohammed V. Toutefois, cette version s’est rapidement effondrée: son nom ne figurait pas dans les registres des compagnies aériennes. Cette contradiction a conduit les éléments de la Brigade criminelle de la wilaya à multiplier les investigations, exploitant notamment les enregistrements des caméras de surveillance avoisinant le domicile du suspect.

Leur persévérance a porté ses fruits, permettant de résoudre l’énigme et de conduire à l’interpellation du suspect, vendredi 18 octobre. Les perquisitions ont mis au jour des pièces à conviction macabres: un couteau et une scie, instruments du forfait, ainsi qu’un véhicule ayant présumément servi au transport des parties du corps de la victime vers un bois écarté.

Selon une source informée des investigations, le meurtrier aurait asséné des coups de couteau dans le dos de son épouse avant de l’abandonner, agonisante, dans la salle de bains où elle succomba. Il se serait ensuite livré à l’horreur en démembrant la dépouille à l’aide d’une scie électrique, avant de disperser les parties du corps dans un sac, jeté en lisière de forêt.

Un proche du principal accusé, qui aurait eu connaissance de la scène du crime sans en alerter les autorités, a également été arrêté. Les motifs de cet acte barbare, selon les informations recueillies par Assabah, seraient un doute maladif et une jalousie aveugle.

Par Hassan Benadad
Le 20/10/2025 à 20h45

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Agadir: le fils d’un parlementaire condamné à 30 ans de prison pour homicide volontaire

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Salé: arrestation d’un individu pour homicide volontaire

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Trafic international de drogue et règlement de comptes: un Danois arrêté à Casablanca pour homicide

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Affaire du pédophile d’El Jadida: une nouvelle plainte déposée, pour «homicide»

Articles les plus lus

1
Maroc-Algérie: les États-Unis annoncent un «deal» sous 60 jours, le régime d’Alger vacillant
2
À jamais les premiers: les Lionceaux de l’Atlas champions du monde U20
3
Tebboune lâché, isolé, encerclé
4
Le stade et l’école
5
Casablanca, Laâyoune, Tanger… Tout le Maroc a célébré ses Lionceaux jusqu’à l’aube
6
Infrastructures, connectivité, santé... Dakhla, un modèle de développement au cœur du Sahara
7
Mondial U20. Champions du monde, les Lionceaux de l’Atlas réagissent à leur première historique
8
Les Lionceaux font vibrer Casablanca: liesse populaire à Aïn Diab
Revues de presse

Voir plus