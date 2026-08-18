Société

Homicide à Benguérir: le mari arrêté après avoir simulé la disparition de sa femme

Une arrestation.

Son subterfuge n’aura pas tenu face aux investigations de terrain. Un individu de 29 ans a été placé en garde à vue à Benguérir sous la supervision du parquet compétent. Il est accusé d’avoir assassiné son épouse au domicile conjugal, d’avoir dépecé son corps et d’avoir tenté de tromper la police judiciaire par un faux signalement.

Par La Rédaction
Le 18/08/2026 à 13h00

Les éléments de la police judiciaire du district provincial de la sûreté de la ville de Benguérir ont interpellé ce mardi matin un individu âgé de 29 ans pour son implication présumée dans un crime d’homicide volontaire commis sur sa femme, assorti de la mutilation de son cadavre.

Les services de police de Benguérir avaient ouvert une enquête judiciaire à la suite d’un signalement déposé par le mari, qui prétendait la disparition de son épouse dans des circonstances suspectes. Les recherches techniques et les investigations de terrain réalisées ont révélé qu’il s’agissait d’un faux signalement destiné à induire les enquêteurs en erreur et que la victime avait été soumise à une agression physique mortelle de la part de son époux au domicile conjugal.

Lire aussi : Casablanca: la préfecture de police dément l’agression d’une fillette de 12 ans dans un cimetière

Les enquêtes et investigations poussées menées dans le cadre de cette affaire ont également montré que le suspect a mutilé le corps en le découpant en petits morceaux, avant de le transporter à bord d’un véhicule léger pour le dissimuler dans différents endroits.

Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent, afin de faire la lumière sur l’ensemble des circonstances et détails de cette affaire, ainsi que d’en déterminer les véritables mobiles.

Par La Rédaction
Le 18/08/2026 à 13h00
#DGSN#Benguérir#Meurtre

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