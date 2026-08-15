Société

Casablanca: la préfecture de police dément l’agression d’une fillette de 12 ans dans un cimetière

Préfecture de police du Grand Casablanca.

La préfecture de police de Casablanca a réagi avec rapidité à une vidéo virale accusant un migrant subsaharien d’avoir agressé sexuellement une fillette de 12 ans dans un cimetière. L’enquête a révélé que l’intéressée était une femme majeure de 21 ans, interpellée pour possession d’un patch anesthésique.

Par La Rédaction
Le 15/08/2026 à 10h00

La préfecture de police de Casablanca a réagi avec rapidité et sérieux à une vidéo diffusée hier, vendredi 14 août, sur les réseaux sociaux. On y voit un homme et une fille à l’intérieur d’un cimetière. La vidéo était accompagnée d’un commentaire écrit et d’un enregistrement audio prétendant qu’il s’agissait d’un migrant subsaharien piégeant une fillette de 12 ans dans le but de lui faire subir une agression sexuelle.

Les recherches et investigations menées à la lumière de cette vidéo ont permis d’identifier la jeune fille. Elle est majeure, âgée de 21 ans. Elle a également été interpellée en flagrant délit de possession d’un patch anesthésique.

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Les recherches et investigations en cours dans cette affaire ont montré que l’intéressée n’a subi aucune agression sexuelle et qu’elle se trouvait sur les lieux, au moment de l’enregistrement de la vidéo en question, pour consommer de la drogue.

La suspecte a été placée en garde à vue à la disposition de l’enquête judiciaire menée par les services de police du district de sûreté d’Aïn Sebaâ-Hay Mohammadi à Casablanca, sous la supervision du parquet compétent. Cette mesure vise à établir toutes les circonstances et tous les tenants et aboutissants de cette affaire, et à recenser tous les actes criminels qui y sont liés.

Par La Rédaction
Le 15/08/2026 à 10h00
#DGSN#Agression#Drogue

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