Rabat: la nouvelle promenade piétonne du Bouregreg bientôt achevée

Les travaux d’aménagement de la promenade piétonne sur la rive rbatie du Bouregreg entrent dans leur phase finale. (Y.Mannan/Le360)

Porté par l’Agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg (AAVB), le projet comprend une passerelle en bois longeant le fleuve ainsi qu’une plateforme accueillant un vaste pavillon réalisé dans le même matériau. La destination de cette structure, qui pourrait abriter un espace de restauration, n’a toutefois pas encore été officiellement communiquée.

Ce nouvel aménagement est appelé à renforcer la continuité du cheminement piéton sur la corniche du Bouregreg et à offrir aux promeneurs un espace de détente ouvert sur le plan d’eau. Un visiteur rencontré sur place salue un projet susceptible, selon lui, d’améliorer l’attractivité de la rive rbatie et de compléter l’offre de loisirs de la capitale.

Instituée en novembre 2005, l’AAVB est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle assure notamment la planification et la mise en œuvre du programme d’aménagement de la vallée, la réalisation des études techniques, économiques et financières ainsi que l’élaboration du Plan d’aménagement spécial (PAS). Ce document d’urbanisme fixe les vocations des différentes zones, les règles d’occupation des sols et les servitudes applicables dans son périmètre d’intervention.