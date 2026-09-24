L’acteur Theo James, star de la série «The Gentlemen» aperçu sur les hauteurs du Bouregreg

L'acteur Theo James, star de la série The Gentleman , au restaurant la CIconia, au Chellah à Rabat.

Ce week-end, le restaurant Ciconia, perché sur les hauteurs de la vallée du Bouregreg au sein du site du Chellah, a eu la surprise d’accueillir Theo James, tête d’affiche de la série de Guy Ritchie, venu profiter d’une pause entre deux prises.

L’établissement a partagé le moment sur Instagram, photo à l’appui. «Belle surprise qui fait plaisir aujourd’hui à Ciconia nous avons eu le bonheur d’accueillir Theo James, actuellement au Maroc pour le tournage de la saison 3 de “The Gentlemen” à Rabat!», annonce l’établissement Rbati. La nouvelle n’a pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux avec plusieurs témoignages d’internautes ayant aperçu l’acteur ce même jour dans la capitale.

Le tournage de cette troisième saison a officiellement démarré le 13 septembre à Rabat, avant un passage prévu à Erfoud, aux portes du désert, dans la région de Drâa-Tafilalet. Theo James y reprend son rôle d’Eddie Horniman, cet aristocrate britannique plongé malgré lui dans l’empire criminel hérité de son père. À ses côtés, on retrouve Kaya Scodelario dans la peau de Susie Glass, Daniel Ings dans celle de Freddy Horniman, et Ray Winstone en Bobby Glass.

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Cette nouvelle salve de huit épisodes, confirmée par Netflix fin août, arrive quelques jours seulement après la mise en ligne de la saison 2, le 3 septembre dernier. Aucune date de diffusion n’a encore été annoncée pour ce troisième chapitre, qui ne devrait pas voir le jour avant 2028.