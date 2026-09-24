Élections 2026: les grands partis se partagent les sièges féminins régionaux dans le Sud

Après le dépouillement des votes exprimés lors des élections du 23 septembre 2026 et l’annonce des résultats des circonscriptions locales, ceux des circonscriptions régionales réservées aux femmes ont été révélés. «D’après les données recueillies, les sièges régionaux se sont répartis entre les grands partis», écrit le quotidien Al Akhbar dans son édition du vendredi 25 septembre.

Dans la région de Souss-Massa, qui compte sept sièges, le premier est revenu à Kanzza Kabbaj, du parti de l’Istiqlal. Elle est la fille de Zineb Kayouh, la sœur du ministre Abdessamad Kayouh et la nièce de feu Abderrahmane Qiyouh. Le deuxième siège a été remporté par Zakia Driouech, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, sous les couleurs du Rassemblement national des indépendants (RNI). Elle se présentait pour la première fois dans la région de Souss-Massa. Le troisième siège a été attribué à Sanae Zahid, tête de liste du Parti authenticité et modernité (PAM), membre du conseil communal d’Agadir et ancienne attachée au cabinet du ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi.

Le quatrième siège a été remporté par Mounir Hassi, du Parti de la justice et du développement (PJD), actuellement présidente de la commune d’Aït Melloul, tandis que le deuxième siège est allé à Raqia El Cherif, originaire de la province de Tata et sœur du président de la commune d’Es-Semara, Ibrahim El Cherif. Le cinquième siège a été gagné par Khadija El Bazi, du Parti du progrès et du socialisme (PPS), et le sixième est revenu à la tête de liste régionale de l’Union socialiste des forces populaires (USFP), Fatima Souaydi. Enfin, le septième siège a permis à Asmaa Ouba, du parti de l’Alliance de la gauche, d’accéder au cinquième siège, lit-on dans Al Akhbar.

Dans la région de Guelmim-Oued Noun, les cinq sièges de la liste régionale ont été répartis entre les grands partis. Le PAM a notamment obtenu un siège grâce à sa tête de liste, Maria Oumadain, présentée comme la fille du conseiller parlementaire Al-Hussein Oumadain et la fille de Mohamed Oumadain, député d’Inezgane Aït Melloul. Le RNI a décroché un siège parlementaire attribué à Mariam Bouaida, sœur de Mbarka Bouaida, présidente du conseil de la région de Guelmim-Oued Noun. Le siège suivant a été remporté par Zahra Kouis, candidate du PJD. Le parti de l’Istiqlal a également conservé un siège parlementaire grâce à Salwa Karmoun, fille de Hamdi Karmoun, président de la commune d’Abteh, dans la province de Tan-Tan. Sanaa Othmane, fille de l’ancien député Souleiman Othmane, de l’USFP, a remporté le cinquième siège.

Dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, la liste régionale du parti de l’Istiqlal a remporté deux sièges : le premier est revenu à la tête de liste, Mofida Widad, et le second à Raqia El Cherif, originaire de la province d’Es-Semara et sœur du président de la commune d’Es-Semara, Ibrahim El Cherif. Aziza Bada, du PAM, a décroché le troisième siège, suivie de Fatima Souaydi, du PPS, au quatrième siège. Enfin, Asmaa Ouba, du parti de l’Alliance de la gauche, médecin et membre du conseil de la commune d’Agadir Sela, a remporté le cinquième siège.