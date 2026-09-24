Législatives: le PAM décroche pour la première fois un siège à Sidi Slimane

Lahcen Aouad, tête de liste du PAM dans la circonscription électorale de Sidi Slimane, a décroché un siège parlementaire. Il s’agit d’une première dans l’histoire du parti depuis sa création, tant à la Chambre des représentants qu’à la Chambre des conseillers. Président de la commune de Dar Belaamri et membre du conseil de la région de Rabat-Salé-Kénitra, il a recueilli près de 12 000 voix dans les communes de Sidi Slimane, Sidi Yahia Gharb, Dar Belaamri et Azghar.

Le président de la commune de Msaada, quant à lui, a remporté un siège in extremis grâce aux voix obtenues dans les communes d’Ouled Hssein, d’Ouled Benhmmadi et de Boumaiz. «La tête de liste du PJD a également obtenu un siège avec seulement 6 100 voix, après avoir bénéficié du soutien du Mouvement de l’unicité et de la réforme (MUR)», rapporte Al Akhbar dans son édition du vendredi 25 septembre.

Le RNI a, en revanche, subi un revers: l’ancien parlementaire Anouar Sabri n’a pas réussi à conserver son siège. Il en va de même pour la tête de liste de l’Istiqlal, Noureddine Radi, sur qui le secrétaire général du parti, Nizar Baraka, avait misé pour remporter un siège.

Dans la circonscription locale de Sidi Kacem, plusieurs parlementaires ont conservé leur siège lors des élections législatives du 23 septembre. Selon les résultats provisoires, établis après le dépouillement de 80% des bulletins, le parlementaire du PAM Assaad Benzeroual est arrivé en tête dans la région de Chrarda avec plus de 16 000 voix, suivi de Mohamed Al Hafed (Istiqlal) et de Fouad Salim (RNI). Abdenbi Aidoudi, déchu de son précédent mandat, retrouvera pour sa part le Parlement après avoir obtenu plus de 4 600 voix.

Les premiers résultats annoncés par la préfecture de la province de Sidi Kacem font état d’une lutte serrée entre les têtes de liste du PJD et de l’USFP pour le cinquième siège. Peu de voix les séparent, avec une légère avance pour Al Hay Belkaoui (PJD). Ce dernier a passé une nuit blanche devant le siège de la préfecture pour réclamer les procès-verbaux, accusant le pacha d’avoir entravé leur remise aux contrôleurs des bureaux de vote.

«Dans la circonscription locale de Kénitra Gharb, où trois sièges étaient à pourvoir, Hammouda Gharib (RNI) est arrivé largement en tête avec 18 363 voix, suivi de Chaoui Belassal (UC), avec 13 804 voix, et d’Abdelaziz Bouhssini (Istiqlal), avec 8 718 voix», écrit Al Akhbar.

Dans la circonscription locale de Kénitra, Al Mostapha Al Ibrahimi (PJD) est arrivé en tête avec 13 054 voix, suivi de l’ancien ministre Mohamed Gharras, du Mouvement démocratique et social (MDS), avec 6 336 voix, et de Hatim Rokai (RNI), avec 3 303 voix. Le quatrième siège est revenu à El Houcine Rahouia (UC), qui a devancé in extremis son rival Miloud Cheikh (PAM) de seulement 500 voix.