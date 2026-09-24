Politique

Législatives 2026: les résultats du vote dans la circonscription de Casa-Anfa, le PJD en tête

En haut de g; dr: Abdessamad Haiker (PJD) et Najwa Koukouss (PAM). En bas de g; dr: Nabila Mounib (AG) et Mohamed Chebbak (RNI).

À l’issue du scrutin législatif tenu le mercredi 23 septembre 2026, le verdict des urnes est désormais connu pour la circonscription d’Anfa. Les 4 partis qui ont sécurisé leur siège au sein de la chambre des représentants sont: PJD, PAM, AG et RNI. L’annonce officielle s’est faite le jeudi 24 septembre à 02h54 au sein de la préfecture d’arrondissement de Casa-Anfa.

Par Ryme Bousfiha
Le 24/09/2026 à 12h28

Au terme du dépouillement des votes de la liste locale à Casablanca, jeudi 24 septembre 2026, par la commission responsable à la préfecture d’arrondissement de Casa-Anfa voici les partis en tête. La première place revient à Abdessamad Haiker, représentant du PJD, qui arrive en tête avec un total de 7358 suffrages, soit 33,45% des voix exprimées. Il est directement suivi par Najwa Koukouss sous la bannière du PAM, qui décroche le deuxième siège disponible grâce aux 6269 voix recueillies (28,50%) lors de ce scrutin.

Le troisième siège de la circonscription d’Anfa a été remporté par Nabila Mounib de l’Alliance de Gauche avec un score de 5034 voix, équivalant à 22,88% des suffrages. Enfin, le quatrième et dernier siège à la Chambre des représentants revient à Mohamed Chebbak du RNI, avec 3336 voix et donc 15,17%.

Lire aussi : Législatives: le PJD revendique une percée dans plusieurs villes sur la base de résultats préliminaires

Pour rappel, sur cette liste locale d’autres noms se disputaient les sièges d’Anfa. Parmi eux Hassan Berkani, représentant du parti Istiqlal, Mohamed Benmoussa pour le PPS, ou encore Kenza Chraibi sous les couleurs de l’Union Constitutionnelle.

Dans la circonscription d’Anfa le taux de vote a été de 19,28% soit 29.261 électeurs inscrits.

Par Ryme Bousfiha
Le 24/09/2026 à 12h28
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