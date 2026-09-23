Politique

Législatives 2026: au siège de l’Istiqlal, un optimisme serein au lancement du dépouillement

Au siège du parti de l'Istiqlal.

Par Fatima El Karzabi et Adil Gadrouz
Le 23/09/2026 à 22h48

VidéoAlors que le dépouillement des bulletins de vote a démarré à travers l’ensemble du territoire national, la tension monte au sein des différents QG politiques. Au Parti de l’Istiqlal, l’ambiance est au suivi minutieux des premières remontées du terrain, marquée par une confiance affichée. Entre bilan d’une campagne de proximité jugée «propre» et rappel d’un ancrage militant ininterrompu, les cadres de la formation abordent l’issue de ce scrutin avec sérénité.

Dans les locaux du parti, l’heure est à la centralisation des données venant des bureaux de vote. Pour les dirigeants istiqlaliens, le sentiment du devoir accompli prédomine. Il est le fruit d’un travail d’explication approfondi mené auprès des différentes couches de la population tout au long de la période électorale.

Khalid Jazouli est membre du Conseil national du Parti de l’Istiqlal. Il souligne l’ampleur de la mobilisation territoriale. «Nous sommes ici pour suivre les résultats. Nous sommes optimistes, notamment grâce à une campagne électorale propre et bien organisée, durant laquelle nous avons présenté notre programme en veillant à le simplifier et à le rendre accessible à toutes les classes sociales, dans les provinces, les régions, les villages comme dans les villes

Au-delà du déroulement de la campagne, c’est l’organisation structurelle et la présence permanente du parti sur le terrain qui soutiennent cette assurance. Pour la direction du mouvement, la légitimité auprès des électeurs s’est construite sur la durée, bien en amont de l’échéance électorale.

Abdeljebar Rachdi est président du Conseil national et membre du Comité exécutif du Parti de l’Istiqlal. Il insiste sur cette continuité d’action tout en restant mesuré sur les projections chiffrées. «À ce stade, nous ne pouvons pas nous exprimer sur nos pronostics, mais globalement, nous sommes optimistes car nous avons mené une campagne électorale propre, nous avons expliqué nos idées et nos propositions pour solutionner les problèmes des Marocains et des Marocaines

Lire aussi : Législatives: le PJD revendique une percée dans plusieurs villes sur la base de résultats préliminaires

Il rappelle à ce titre l’identité organisationnelle de la formation politique : «Le Parti de l’Istiqlal est un parti enraciné, ce n’est pas un parti qui vient ouvrir ses sièges dans la campagne électorale; c’est un parti organisé, structuré avec une prise en considération de la jeunesse et de la femme. Nous travaillons tout au long de l’année et pas seulement avant les élections.»

Alors que les procès-verbaux continuent d’affluer dans les provinces, l’Istiqlal attend sereinement la publication des premiers résultats officiels. Le parti est convaincu que sa stratégie de proximité et son maillage national porteront leurs fruits dans les urnes.

Par Fatima El Karzabi et Adil Gadrouz
Le 23/09/2026 à 22h48
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