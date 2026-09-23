Résidences touristiques: un produit bloqué malgré le boom du secteur

Alors que le Maroc enregistre des records de fréquentation touristique, avec des millions de visiteurs et des recettes en forte hausse, les résidences immobilières de promotion touristique font face à un blocage paradoxal. La dynamique du pays attire les voyageurs du monde entier, mais ce produit immobilier peine à s’imposer sur le marché. «Malgré l’objectif initial de mobiliser l’épargne privée, ces résidences se heurtent à des contraintes d’exploitation trop lourdes et à une confusion fréquente chez les acquéreurs, qui les considèrent à tort comme de simples résidences secondaires», écrit le quotidien Les Inspirations Éco du 24 septembre.

La Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI) a récemment mis en lumière ce décalage dans un diagnostic sans concession. Selon ce constat, le problème fondamental ne tient pas à la structure juridique du produit, mais à sa mise en pratique. Le marché souffre de montages juridiques opaques, d’une dépendance excessive envers les sociétés de gestion et de mécanismes fiscaux qui profitent davantage aux promoteurs qu’aux particuliers prenant le risque d’investir.

«Pour relancer ce produit immobilier et lever les blocages actuels, la FNPI propose une stratégie de réforme articulée autour de trois axes majeurs: instaurer une flexibilité d’exploitation mesurée pour préserver la vocation touristique des résidences, renforcer la sécurité juridique et la gouvernance au moyen de contrats plus transparents, et ajuster la fiscalité pour améliorer la rentabilité des investisseurs individuels», souligne Les Inspirations Éco.

Ce diagnostic concerne directement l’ensemble des professionnels et des usagers de la chaîne immobilière. Les promoteurs doivent repenser leurs plans d’affaires face à une commercialisation plus lente. Les gestionnaires font face à des exigences accrues de professionnalisme, tandis que les acquéreurs disposent de repères pour analyser la solidité juridique et la rentabilité réelle de leurs futurs placements.

À l’heure où le pays ambitionne d’accueillir un nombre croissant de voyageurs, la diversification et l’augmentation des capacités d’hébergement constituent un impératif national stratégique. Les hôtels classiques ne suffiront pas à absorber la demande. Les résidences touristiques représentent un levier pour mobiliser l’épargne privée, à condition que ce produit retrouve une attractivité économique et réglementaire à la hauteur des attentes.

En définitive, le redressement de ce secteur repose sur la restauration de la confiance des investisseurs grâce à des règles simplifiées, des contrats standardisés et une application rigoureuse de la loi. Le défi actuel n’exige pas une refonte législative radicale, mais une volonté partagée de l’État, des promoteurs et des gestionnaires de sécuriser l’investissement et de pérenniser la croissance de la destination marocaine.