Tourisme: l’ONMT présente sa stratégie à la presse française pour renforcer l’attractivité du Maroc

Achraf Fayda, directeur général de l’ONMT, lors de sa rencontre avec la presse française à Paris.

Le Maroc accélère ses ambitions sur l’Hexagone. À la veille de l’IFTM Top Resa, qui ouvre ses portes à Paris, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) a dévoilé les grandes lignes de sa nouvelle stratégie pour renforcer la présence de la destination Maroc auprès des voyageurs français.

À cette occasion, Achraf Fayda, directeur général de l’ONMT, a échangé ce lundi 14 septembre avec un large panel de médias français, réunissant des agences de presse, des télévisions, des radios, des médias généralistes et des médias spécialisés. Une rencontre qui intervient alors que la France reste le premier marché émetteur de touristes vers le Maroc, avec une connectivité aérienne entre les deux pays appelée à encore se renforcer.

L’Office veut désormais davantage capitaliser sur cet intérêt pour le Royaume. L’objectif est de générer de nouveaux flux, mais aussi de mieux répartir les arrivées touristiques entre les différentes régions du pays. Pour cela, l’ONMT compte renforcer à la fois ses actions de promotion et son dispositif commercial, notamment par des partenariats avec les principaux acteurs de la distribution touristique en France et avec les compagnies aériennes.

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La desserte aérienne occupe justement une place centrale dans cette stratégie. Pour la saison hiver 2026-2027, plusieurs liaisons directes entre la France et le Maroc doivent se développer, notamment au départ des villes de province. Pour l’ONMT, cette évolution permet de toucher de nouveaux bassins de voyageurs et de rapprocher davantage les différentes régions marocaines des touristes français.

«Notre enjeu est d’être là où se trouvent les voyageurs français. Le potentiel ne se limite pas à Paris et aux grandes métropoles. Le développement des liaisons depuis les villes de province crée de nouvelles opportunités pour le Maroc et pour l’ensemble de ses régions», explique Achraf Fayda.

Achraf Fayda, directeur général de l’ONMT, lors de sa rencontre avec la presse française à Paris.

Mais la stratégie de l’Office ne repose pas uniquement sur la connectivité. L’autre enjeu consiste à élargir l’image de la destination Maroc au-delà des villes et sites déjà largement connus du public français. L’ONMT veut ainsi mettre davantage en lumière la diversité des régions du Royaume et les expériences qu’elles peuvent proposer.

Cette approche doit permettre de renouveler l’intérêt des voyageurs, en leur donnant de nouvelles raisons de choisir le Maroc, mais aussi d’y revenir pour découvrir d’autres territoires. L’expérience devient ainsi un élément central du dispositif de promotion porté par l’Office.

À l’approche de l’IFTM Top Resa, le Maroc entend donc renforcer sa présence sur son principal marché touristique. Cette stratégie repose sur plusieurs leviers: davantage de promotion et de partenariats commerciaux, une connectivité aérienne renforcée et une mise en avant plus large des différentes régions du Royaume.