ONMT: un réel engouement pour la marque «Visit Morocco» grâce à la campagne sur la Sphere de Las Vegas

Reprises par les médias, relayées par les créateurs de contenus et massivement partagées sur les réseaux sociaux, les images de «Visit Morocco» ont transformé une opération événementielle en un sujet de conversation international autour de la destination Maroc.

Cette dynamique s’est construite à un moment où les États-Unis concentrent l’attention de la planète avec la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Les performances remarquées des Lions de l’Atlas contribuent à renforcer la visibilité du Royaume auprès d’une audience mondiale. Dans ce contexte de très forte exposition médiatique, l’Office national marocain du tourisme a fait un choix singulier. Là où les marques concentraient leurs investissements dans les enceintes sportives, l’ONMT a choisi l’un des espaces d’expression les plus iconiques de la planète.

L’ONMT propulse la destination Maroc sur la plus grande scène digitale du monde à Las Vegas.

Premier pays à investir la Sphere de Las Vegas, le Maroc ouvre un nouveau territoire d’expression pour la promotion touristique internationale. Ce choix traduit une lecture des nouveaux usages de la communication mondiale car, en inscrivant «Visit Morocco» sur la façade numérique la plus spectaculaire au monde, l’ONMT affirme une stratégie fondée sur la valeur de la marque, la puissance des images et la capacité à créer des rendez-vous qui dépassent largement le temps de diffusion d’une campagne.

Les réactions enregistrées dans les jours qui ont suivi confirment cette évolution. Les contenus produits à Las Vegas ont poursuivi leur circulation bien après la fin de l’activation. Les relais médiatiques, les publications spontanées et les partages sur les plateformes sociales ont amplifié la visibilité de la destination auprès de nouveaux publics et sur plusieurs marchés stratégiques.

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Cette opération s’inscrit dans une trajectoire plus large portée par l’ONMT. Chaque campagne contribue à renforcer la notoriété de Visit Morocco, à soutenir l’attractivité du Royaume et à inscrire durablement la marque Maroc parmi les grandes références du tourisme international.

À l’approche des grandes échéances qui placeront le Royaume sous les projecteurs du monde, l’ONMT poursuit une stratégie fondée sur la conviction que l’attractivité d’une destination se construit autant par la qualité de son offre que par la force de sa marque.