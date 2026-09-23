Société

Arnaques à l’investissement: l’AMMC sonne l’alarme contre des plateformes frauduleuses qui usurpent son identité

Siège de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC)

Revue de presseLes contrôleurs de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) ont identifié des escrocs qui ciblent les épargnants désireux d’investir sur le marché financier en leur faisant miroiter des profits substantiels. Les fraudeurs déploient un arsenal sophistiqué pour conférer une apparence de légitimité à leurs offres: usurpation de l’identité visuelle de l’AMMC, cachets falsifiés et certificats d’accréditation contrefaits. Face à ce phénomène, l’AMMC appelle le public à la plus grande vigilance et rappelle les réflexes à adopter avant tout investissement. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien Assabah.

Par Hassan Benadad
Le 23/09/2026 à 21h12

Les contrôleurs de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) ont identifié des escrocs qui ciblent les personnes désireuses d’investir leur épargne sur le marché financier en leur faisant miroiter la possibilité de réaliser d’importants profits. Ces fraudeurs publient des documents falsifiés qu’ils présentent comme des autorisations émanant de l’AMMC, afin de conférer une légitimité aux opportunités qu’ils vantent.

Une source au sein de cette instance souligne que certaines plateformes d’investissement frauduleuses sont promues sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée. «Elles usurpent l’identité de l’AMMC en utilisant son identité visuelle, ses cachets et même des certificats d’accréditation falsifiés», rapporte Assabah dans son édition de ce jeudi 24 septembre.

La même source indique que les pratiques et les plateformes identifiées suivent une démarche similaire, fondée sur la publication d’annonces et de contenus promotionnels trompeurs sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp et Telegram. Elles invitent les internautes à rejoindre des groupes de discussion privés, présentés comme des espaces de dialogue, de conseil ou d’apprentissage dans le domaine de l’investissement, avant de leur demander d’effectuer un premier transfert d’argent.

Des bénéfices fictifs sont ensuite présentés aux investisseurs afin de les inciter à transférer des sommes supplémentaires. Lorsqu’ils souhaitent récupérer leur argent, ils se heurtent à une interdiction de retirer leurs fonds, parfois assortie d’une exigence de paiement de taxes ou de commissions supplémentaires, sous prétexte que ce paiement est nécessaire pour débloquer les sommes investies.

Pour éviter de tomber dans le piège des offres d’investissement frauduleuses, le même intervenant appelle à prendre toutes les précautions et à faire preuve de prudence face aux promesses de revenus élevés et garantis. Il recommande de ne procéder à aucun transfert de fonds avant de s’être assuré de l’identité de la personne, de sa qualité et de l’identité de l’établissement qui promeut ces offres d’investissement. «Il convient également de vérifier l’authenticité et la crédibilité des éléments présentés comme émanant de l’AMMC, tels que l’identité visuelle, les cachets et les certificats», écrit Assabah.

La même source souligne qu’il est possible de consulter les listes des intervenants et des établissements autorisés sur le site institutionnel de l’AMMC. Le portail de cette instance consacré à la culture financière, intitulé «Comprendre le marché des capitaux», propose au public des contenus pédagogiques et éducatifs permettant de mieux comprendre le fonctionnement du marché des capitaux, les produits d’investissement et les précautions à prendre avant toute décision en la matière.

Par Hassan Benadad
Le 23/09/2026 à 21h12

LEs contenus liés

Société

Alerte au faux colis: la nouvelle cyber-arnaque qui cible les Marocains

Société

Visas de complaisance: le mécanisme implacable d’une arnaque au Hajj démantelée par la police de Tamesna

Société

Arnaque électronique: le ministère de la Justice met en garde contre un faux avis d’amende routière

Société

Arnaque à la vente pyramidale: vaste coup de filet, des comptes et des biens saisis, 137 suspects interpellés

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Législatives 2026: les dernières informations
2
Le Roi préside une veillée religieuse en commémoration du 28ème anniversaire de la disparition du roi Hassan II
3
Du jour de vote au jour de fête?
4
Axe El Guerguerat-Nouakchott: la portée stratégique et diplomatique du nouvel accord routier maroco-mauritanien
5
Le PP de Feijóo, Ayuso et Almeida brûle les ponts avec le Maroc
6
Comment l’Algérie est devenue la principale plaque tournante de l’immigration clandestine vers l’Europe
7
Polémique autour d’une rupture d’insuline dans les hôpitaux publics: le vrai du faux
8
Le RNI, le parti d’Akhannouch qui n’a pas tenu ses engagements pendant cinq ans, est-il légitime à faire de nouvelles promesses?
Revues de presse

Voir plus