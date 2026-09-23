Arnaques à l’investissement: l’AMMC sonne l’alarme contre des plateformes frauduleuses qui usurpent son identité

Les contrôleurs de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) ont identifié des escrocs qui ciblent les personnes désireuses d’investir leur épargne sur le marché financier en leur faisant miroiter la possibilité de réaliser d’importants profits. Ces fraudeurs publient des documents falsifiés qu’ils présentent comme des autorisations émanant de l’AMMC, afin de conférer une légitimité aux opportunités qu’ils vantent.

Une source au sein de cette instance souligne que certaines plateformes d’investissement frauduleuses sont promues sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée. «Elles usurpent l’identité de l’AMMC en utilisant son identité visuelle, ses cachets et même des certificats d’accréditation falsifiés», rapporte Assabah dans son édition de ce jeudi 24 septembre.

La même source indique que les pratiques et les plateformes identifiées suivent une démarche similaire, fondée sur la publication d’annonces et de contenus promotionnels trompeurs sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp et Telegram. Elles invitent les internautes à rejoindre des groupes de discussion privés, présentés comme des espaces de dialogue, de conseil ou d’apprentissage dans le domaine de l’investissement, avant de leur demander d’effectuer un premier transfert d’argent.

Des bénéfices fictifs sont ensuite présentés aux investisseurs afin de les inciter à transférer des sommes supplémentaires. Lorsqu’ils souhaitent récupérer leur argent, ils se heurtent à une interdiction de retirer leurs fonds, parfois assortie d’une exigence de paiement de taxes ou de commissions supplémentaires, sous prétexte que ce paiement est nécessaire pour débloquer les sommes investies.

Pour éviter de tomber dans le piège des offres d’investissement frauduleuses, le même intervenant appelle à prendre toutes les précautions et à faire preuve de prudence face aux promesses de revenus élevés et garantis. Il recommande de ne procéder à aucun transfert de fonds avant de s’être assuré de l’identité de la personne, de sa qualité et de l’identité de l’établissement qui promeut ces offres d’investissement. «Il convient également de vérifier l’authenticité et la crédibilité des éléments présentés comme émanant de l’AMMC, tels que l’identité visuelle, les cachets et les certificats», écrit Assabah.

La même source souligne qu’il est possible de consulter les listes des intervenants et des établissements autorisés sur le site institutionnel de l’AMMC. Le portail de cette instance consacré à la culture financière, intitulé «Comprendre le marché des capitaux», propose au public des contenus pédagogiques et éducatifs permettant de mieux comprendre le fonctionnement du marché des capitaux, les produits d’investissement et les précautions à prendre avant toute décision en la matière.