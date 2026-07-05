Alerte au faux colis: la nouvelle cyber-arnaque qui cible les Marocains

Une nouvelle vague de messages électroniques et de liens frauduleux a déferlé ces derniers jours sur les téléphones et les boîtes de réception de nombreux Marocains. Les victimes reçoivent des notifications prétendant qu’un colis est en attente de livraison, une ruse destinée à les attirer vers des sites internet contrefaits pour subtiliser leurs données personnelles et bancaires, indique le quotidien Assabah de ce lundi 6 juillet. Pour maximiser la crédibilité de leur démarche, les escrocs profitent de l’engouement croissant pour le commerce en ligne et les services de livraison. Selon Assabah, qui a examiné l’un de ces messages, la notification arbore une mention incitant à l’action immédiate et invite le destinataire à cliquer sur un lien pour mettre à jour ses informations afin de finaliser la réception. Le design particulièrement soigné reproduit fidèlement la charte graphique et les logos de grandes compagnies internationales de transport. Les cybercriminels misent également sur un sentiment d’urgence, affirmant que le colis sera retourné à l’expéditeur si la vérification n’est pas effectuée rapidement.

Des experts en cybersécurité expliquent que l’arnaque au faux colis est caractérisée par une expansion fulgurante en raison des habitudes de consommation ancrées chez une large catégorie de la population, ce qui rend ces messages particulièrement convaincants. Dès que la victime clique sur le lien, elle se retrouve sur une page miroir presque identique au site officiel, où l’on exige la saisie de son nom, de son adresse, de son numéro de téléphone et de ses coordonnées bancaires sous prétexte d’acquitter des frais de port minimes, lit-on dans Assabah.

Face à cette menace, les spécialistes appellent à ne jamais interagir avec des liens inconnus ni à transmettre des données sensibles par ce biais. Ils rappellent que les entreprises de livraison ne sollicitent pas de mise à jour d’informations ou de paiements via des messages envoyés de manière aléatoire. Il est fortement recommandé de vérifier le statut de ses expéditions directement sur le site web ou l’application officielle du transporteur. Cette recrudescence des infractions numériques montre une sophistication des méthodes des fraudeurs, passés des fausses loteries à l’exploitation des services postaux, faisant de la vigilance numérique le principal rempart pour protéger ses données et ses ressources financières.