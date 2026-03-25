Arnaque à la vente pyramidale: vaste coup de filet, des comptes et des biens saisis, 137 suspects interpellés

Dans une dynamique de renforcement de la lutte contre les pratiques frauduleuses, le parquet compétent a déféré devant les juridictions spécialisées dans les infractions de blanchiment d’argent, établies à Rabat, Fès, Marrakech et Casablanca, plusieurs dossiers impliquant des sociétés fictives de marketing pyramidal. Parallèlement, des mesures conservatoires ont été ordonnées, portant sur la saisie des comptes bancaires ainsi que des biens mobiliers et immobiliers appartenant aux auteurs présumés de ces escroqueries, qui ont causé un préjudice considérable à des milliers de Marocains.

Selon des sources concordantes, les services de sécurité déploient des efforts soutenus pour protéger les citoyens contre les agissements frauduleux de ces structures, lesquelles attirent leurs victimes par la promesse de rendements exceptionnels issus d’investissements dans des projets purement fictifs. À ce jour, de nombreuses personnes impliquées dans ce réseau délictueux ont été interpellées par les services de police, rapporte Al Akhbar de ce jeudi 26 mars.

Répondant à une question orale d’un parlementaire, Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur, a indiqué que les actions menées dans ce sens ont permis, entre le 1ᵉʳ janvier 2024 et le 15 février 2026, de traiter 135 affaires sur les 182 enregistrées, concernant 1 887 victimes, et de déférer 137 suspects devant la justice. Il a souligné que les services de police ont pris une série de mesures afin de lutter contre les formes de criminalité liées au commerce illicite, telles que l’usurpation, la fraude, la falsification et l’escroquerie via les systèmes de marketing pyramidal.

Dans cette optique, un plan d’action articulé autour d’une double approche préventive et dissuasive a été adopté. Il est supervisé par l’Office national de lutte contre les crimes financiers, rattaché à la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ), ainsi que par les brigades régionales de Fès, Casablanca, Rabat et Marrakech, et les équipes économiques et financières relevant des services déconcentrés de la police judiciaire.

Le ministre a également précisé que d’autres dispositions ont été mises en œuvre, notamment le renforcement des opérations de veille et de détection de l’arnaque au marketing pyramidal. Par ailleurs, Bank Al-Maghrib (BAM) et l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) avaient conjointement mis en garde contre les sociétés se livrant à des pratiques d’escroquerie et d’arnaque à l’encontre du public. La BAM a précisé que ces agissements recouvrent tant la collecte illicite de fonds sous promesse de rendements exceptionnels que la vente pyramidale.

Dans leur communiqué, les deux institutions ont constaté que, malgré leurs avertissements, ces entités poursuivaient leurs activités sur internet et les réseaux sociaux, indique Al Akhbar. Elles ont rappelé que toute opération consistant à recueillir des fonds auprès du public ou à solliciter des souscriptions est soumise au cadre légal en vigueur, et que l’exercice de telles activités requiert, selon les cas, une autorisation préalable délivrée par l’autorité compétente, à savoir Bank Al-Maghrib ou l’AMMC.