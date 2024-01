Escroquerie à la vente pyramidale: arrestation d'un couple à Agadir, une arnaque à 15 millions de dirhams

Les deux auteurs de cette escroquerie à la pyramide de Ponzi, avaient déjà fait de nombreuses victimes dans plusieurs villes du pays. Ils viennent d’être arrêtés par la Police judiciaire d’Agadir.

Les deux mis en cause, un homme âgé de 24 ans, et son épouse, âgée de 21 ans, ont été immédiatement interpellés après leur arrivée hier, mardi 23 janvier 2024, à l’aéroport d’Agadir Al Massira, à bord d’un vol en provenance de l’aéroport d’Istanbul, en Turquie.

Selon des interlocuteurs interrogés par Assabah de ce jeudi 25 janvier 2024, «les deux escrocs ont été arrêtés par la police des frontières, qui a constaté qu’ils faisaient l’objet de plusieurs mandats d’arrêt à l’échelle internationale».

Après les procédures d’usage, indique le quotidien, «ils ont été déférés devant la police judiciaire de la wilaya d’Agadir, pour approfondissement de l’enquête sur la base des plaintes déposées contre eux», avant qu’ils ne réussissent à s’enfuir, pour ensuite revenir sur les lieux de leurs arnaques.

Les deux jeunes, explique Assabah, avaient escroqué plusieurs personnes et leur faisaient miroiter des gains importants et rapides, via diverses formules inspirées de l’escroquerie à la vente pyramidale. Ils avaient ensuite disparu, après avoir empoché un total de 15 millions de dirhams.

Au fur et à mesure que leurs escroqueries prenaient de l’ampleur, le couple a fait l’objet de nombreuses poursuites judiciaires qui avaient été engagées par d’autres personnes, des victimes qu’ils avaient recrutées, en tant que directeurs, pour des transactions commerciales suspectes, sans que ceux-ci ne s’en rendent préalablement compte.

Lorsqu’ils se présentaient à eux, les potentielles victimes n’étaient que leurs clients, et se retrouvaient ensuite à être choisies par ces deux escrocs. Ceux-ci leur désignaient un rôle dans leur escroquerie pyramidale, qui consistait à multiplier des sortes de parrainages.

Au début de leur vaste opération, les deux escrocs ont ciblé des personnes défavorisées, et leur ont promis de choisir la durée du retour sur investissement qu’ils effectueraient, puis sont ensuite passés à d’autres types de prospects, des commerçants, très attirés par les gains rapides qu’ils leur promettaient.

Ce couple a ainsi réussi à arnaquer plusieurs hommes d’affaires. L’enquête, qui débute aujourd’hui, permettra de déterminer l’ensemble des circonstances qui entourent les circuits d’escroquerie qu’ils ont réussi à mettre en place, ainsi que leurs éventuelles ramifications. Les enquêteurs devront aussi déterminer ce que sont devenus les 15 millions de dirhams que le couple d’escrocs a réussi à subtiliser.