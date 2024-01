Escroquerie: pendant 26 ans, une ressortissante française installée au Maroc a perçu la pension de sa mère, morte en 1998

Une ressortissante française installée au Maroc a été condamnée par la justice française pour avoir dissimulé à la mairie de sa ville de résidence en France le décès de sa mère, survenu en 1998. Celle-ci est en effet parvenue à percevoir la pension de retraite de la défunte, prétendument vivante, durant vingt-six ans. Sa supercherie a fini par prendre fin, lorsqu’un contrôle a révélé le pot aux roses et le montant total du détournement: près de 200.000 euros.

Lire aussi : Accusé de produire du faux champagne en France, un vigneron s’installe au Maroc et se lance dans l’export de fruits et de légumes

Originaire de l’Eure, en France, et installée au Maroc, la septuagénaire était poursuivie pour escroquerie et a été condamnée par le tribunal correctionnel d’Évreux à quinze mois de prison avec sursis probatoire pendant trois ans, a révélé la chaîne d’information en continu française Cnews. La mise en cause devra par ailleurs rembourser à la caisse de retraite la somme perçue illégalement.

Cette escroquerie d’ampleur a été qualifiée par un ancien magistrat interrogé sur l’affaire par CNews de phénomène «très répandu en France», où des cas similaires de fraude à la pension de retraite sont «réguliers».