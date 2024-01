Coopération sécuritaire Maroc-USA: arrestation d’un mineur impliqué dans un vaste réseau international d’escroquerie en ligne

La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a ouvert une enquête judiciaire sous la supervision du parquet pour examiner les activités criminelles attribuées à un mineur de nationalité marocaine. Ce dernier est soupçonné d’être impliqué dans des actes d’escroquerie et de fraude en ligne visant des sociétés internationales, ainsi que d’incitation à la commission d’actes criminels au sein d’un réseau international d’escroquerie en ligne, apprend-on d’une source sécuritaire.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le mineur, avec des complices originaires des États-Unis, ciblait plusieurs sites de commerce électronique internationaux, en mettant en œuvre des techniques d’escroquerie sophistiquées. Le stratagème consistait à s’emparer du contenu des commandes électroniques et à retourner des colis vides aux entreprises, prétendant que les produits étaient défectueux.

Lire aussi : Fraude en ligne: les Marocains vulnérables

Les investigations ont également révélé que le mineur suspecté était impliqué dans la gestion de sites web dans le cadre d’un réseau criminel international spécialisé dans la fourniture de méthodes et de moyens d’escroquerie et de fraude aux utilisateurs de ces plateformes. En échange de ses services, il recevait une part des sommes d’argent versées par les utilisateurs.

Les perquisitions menées au domicile du suspect ont également abouti à la saisie d’un ordinateur et de deux téléphones portables contenant des copies électroniques de documents d’identité au nom d’autrui, ainsi que d’autres dispositifs électroniques soupçonnés d’être utilisés pour attirer ceux désirant apprendre des leçons d’escroquerie et de fraude utilisant des systèmes informatiques.

Le suspect a été identifié grâce à une collaboration étroite entre les services de sécurité marocains et les autorités américaines. Cette opération souligne une fois de plus l’efficacité et l’importance des liens de coopération sécuritaire entre le Maroc et les États-Unis.