Casablanca: saisie de faux billets d’euros et de dollars, un individu interpellé

Selon un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), le prévenu a été appréhendé suite à la plainte d’une personne qui l’accuse de l’avoir escroquée en lui promettant de lui changer une somme d’argent en monnaie nationale en devises étrangères.

Lors de son arrestation et des perquisitions à son domicile, les enquêteurs ont découvert d’importantes sommes d’argent en fausses coupures de dollars et d’euros: 1.600 coupures de 100 dollars et 880 coupures de 500, 200 et 100 euros. La police a également saisi deux bombes de gaz lacrymogène.

Le prévenu, âgé de 28 ans, risque des poursuites pour fabrication de fausse monnaie et escroquerie.