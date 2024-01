Condamné en France pour exercice illégal de la médecine, un prétendu «naturopathe» continue de sévir au Maroc en organisant des stages

Poursuivi par les familles de deux patients, atteints de cancers et décédés en phase terminale, Miguel Barthéléry, qui a suivi pendant plusieurs mois ces deux personnes, est également suspecté d’avoir indirectement causé la mort de plusieurs autres patients en les détournant des alternatives médicales qui leur étaient prescrites par des médecins.

En effet, celui qui se présente comme un spécialiste des maladies cellulaires, dont le cancer, et revendique plusieurs centaines de patients, prétend traiter toutes les maladies, même les plus graves, à l’aide d’un calendrier et d’un plan de santé articulés autour de mono-diètes de jus de légumes et de fruits, des phases de jeûnes hydriques ou secs, des purges avec prises de laxatif en fonction des cycles de la Lune, et complétés par des exercices de respiration et de tantrisme.

Les gourous du crudivorisme sévissent au Maroc

Disciple de la tout aussi contestée Irène Grosjean, 92 ans et gourou du crudivorisme (le manger cru) en France, Miguel Barthéléry a été interdit par la justice française d’exercer les métiers de naturopathe, magnétiseur et radiesthésiste. Il continue pourtant de pratiquer en toute impunité en France, en Grèce, mais aussi au Maroc, comme le révèle une enquête menée par la radio française France Info, faisant suite à celle menée il y a quelques mois par le quotidien Le Figaro.

En effet, après quelques recherches sur Internet, force est de se rendre à l’évidence: l’homme organise des stages en ligne, mais aussi des stages en présentiel de 5 à 6 jours à Guemassa, «à 45 minutes de Marrakech», est-il annoncé sur le site SantéNaturopathie.com, qui se charge des réservations.

Lire aussi : Pour votre santé, ne vous fiez pas aux herboristes!

«Un stage pour changer de vie», «un stage pour apprendre à vivre vraiment vivant», promet-on en présentation de cette formation de six jours en compagnie du trio Irène Grosjean, Miguel Barthelery et Hervé Bonillo-Darnis.

Du 21 au 26 février ou du 2 au 7 mars, il vous en coûtera 570 euros pour assister à ce stage, «ouvert à toutes et tous», dont le prix n’inclut ni les repas ni l’hébergement, facturés 170 euros par jour et par personne, par l’établissement nommé Les jardins de la santé. Ce dernier est présenté sur son site Internet comme «un lieu dédié à la santé naturelle en pleine zone désertique», «imaginé et réalisé par un médecin suisse, le Dr Cyril Gacond» est-il spécifié. Une adresse «dont parle régulièrement Mme Irène Grosjean», ajoute-t-on en guise de référence, alors même que cette femme avait, en août 2022, suscité une large polémique après la diffusion d’une vidéo sur sa chaîne YouTube dans laquelle elle recommandait des attouchements sexuels sur les enfants pour les guérir et faire baisser leur fièvre.

C’est la nonagénaire, complotiste de la première heure, à l’expertise tout aussi décriée que celle de ses disciples, bannis de la plateforme française de réservation de rendez-vous médicaux Doctolib, qui est mise en avant sur le site de l’établissement marocain dudit Cyril Gacond, répertorié comme psychiatre et psychothérapeute en Suisse. Toujours sur le site de cette «oasis de la vie», on propose ainsi plusieurs stages organisés par divers «experts», parmi lesquels Irène Grosjean, mais l’on se garde bien de citer le nom de Miguel Barthéléry.

Gare aux fausses promesses des charlatans

La présence au Maroc de Miguel Barthéléry et d’Irène Grosjean, où ceux-ci dispensent impunément de dangereux conseils décriés par la profession médicale, est en lieu d’inquiéter. D’autant que, révèle France Info, Miguel Barthéléry, qui se présente comme «docteur en médecine moléculaire», n’a jamais interrompu ses consultations, qu’il pratique également à distance via l’application Signal, moyennant la somme de 100 euros pour une séance en visio payable d’avance à travers PayPal.

Lire aussi : Un charlatan exerce la médecine au nom de la religion

À ce tarif, et contrairement à la majorité des naturopathes, qui proposent uniquement de soulager les symptômes du cancer, l’homme promet à ses patients de soigner leur cancer «de l’intérieur», en éliminant progressivement la tumeur par les sécrétions d’abcès, par les selles et par les urines, en ne tenant aucun compte du dossier médical de sa patientèle.

Un «protocole» dont les familles des victimes de Miguel Barthéléry évoquent, dans l’enquête de France Info, la dangerosité. C’est notamment le cas de Camila, l’épouse de Charles B, décédé en décembre 2018 à 41 ans d’un cancer du testicule, qui a porté plainte contre le naturopathe. «(…)Le discours de Miguel Barthéléry, c’est d’invalider ce que ressent la victime. À chaque nouveau symptôme, à chaque douleur, à chaque souffrance supplémentaire, il dit : « C’est normal! C’est ton corps qui se nettoie! C’est ton corps qui essaie de trouver des moyens de te guérir », etc. Il continue son emprise. Ça va de plus en plus loin et toutes les personnes qui sont autour, même les plus proches, ne peuvent rien faire (…)», déplore-t-elle.