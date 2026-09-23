Finances publiques: ce qu’il faut retenir du PLF 2027

Le Maroc réaffirme son engagement pour la transparence budgétaire, conformément aux exigences internationales, en publiant simultanément son rapport de milieu d’exercice et les orientations du PLF 2027.. DR

Dans le prolongement des exigences internationales en matière de gouvernance financière, le Maroc confirme son engagement en faveur de la transparence budgétaire en publiant conjointement le rapport de milieu d’exercice et les orientations du projet de loi de finances pour l’année 2027. Cette démarche, saluée par l’Open Budget Index, permet d’ouvrir un débat public avant même le dépôt officiel du texte au Parlement. En s’appuyant sur des standards rigoureux, le Royaume consolide sa notation grâce à un document unique qui présente l’exécution budgétaire à mi-parcours de l’exercice 2026, une évaluation du contexte macroéconomique et les perspectives triennales. «La diffusion du budget citoyen vise également à éclairer l’opinion publique», rapporte le quotidien L’Économiste dans son édition du jeudi 24 septembre.

Dans ce document stratégique, la politique fiscale s’articule autour de deux axes majeurs destinés à accompagner la poursuite des réformes structurelles. Le premier concerne l’intégration dans le droit interne des garanties fiscales accordées par le Royaume à la FIFA et à ses partenaires dans la perspective de l’organisation conjointe de la Coupe du monde 2030.

Conformes au modèle standardisé exigé par l’instance internationale pour l’ensemble des pays hôtes, ces dispositions visent à neutraliser l’impact fiscal des opérations liées à l’événement et à alléger les formalités administratives relatives à l’impôt sur les sociétés, à l’impôt sur le revenu, à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi qu’aux droits d’enregistrement.

Une procédure simplifiée sera également instaurée pour faciliter le traitement et la déclaration de ces dossiers spécifiques. Le second axe porte sur l’adaptation et la stabilisation des règles existantes afin de lever les derniers freins à l’investissement, d’améliorer le climat des affaires et de stimuler l’emploi, dans le prolongement des lois de finances précédentes.

Parallèlement à ces ajustements fiscaux, le projet de loi de finances 2027 introduit des mesures de rationalisation des dépenses publiques. Concernant les dépenses de personnel, la création de nouveaux postes sera limitée aux besoins d’amélioration des services publics, tandis que le redéploiement des effectifs sera privilégié pour combler les déficits sectoriels et territoriaux. «Le train de vie de l’administration sera, quant à lui, contenu grâce à des restrictions ciblées sur la consommation d’eau et d’électricité, les frais de location de véhicules et de locaux administratifs, ainsi que les dépenses liées aux déplacements, aux missions, à l’hôtellerie et à l’organisation de manifestations officielles», souligne L’Économiste.

En matière d’investissement, l’effort public sera concentré sur les projets royaux, les conventions signées devant le Roi et les programmes conclus avec les bailleurs de fonds internationaux. L’exécutif entend par ailleurs conditionner le versement des subventions d’investissement aux entreprises et établissements publics à l’état réel d’avancement des chantiers et aux disponibilités de trésorerie, tout en exigeant la régularisation foncière préalable des terrains devant accueillir les futurs projets d’infrastructure. À travers cette feuille de route, le Maroc ambitionne de concilier rigueur budgétaire, respect de ses engagements internationaux et dynamisation de son économie sur un horizon triennal.