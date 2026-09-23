Législatives 2026: la participation atteint 38% à la clôture du scrutin

Le déroulement du vote s’est effectué dans des conditions normales dans l’ensemble des régions du Royaume, à l’exception de quelques cas très isolés ayant concerné un nombre limité de bureaux de vote, précise le ministère.

Dès la fermeture des bureaux, les opérations de dépouillement et de recensement des suffrages ont commencé, en présence des représentants des listes de candidature. Elles portent, dans un premier temps, sur les élections au niveau des circonscriptions locales, puis sur celles des circonscriptions régionales.

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À l’issue de ces opérations, les bureaux de vote transmettront les procès-verbaux aux bureaux centralisateurs, qui procéderont au recensement des voix obtenues par les différentes listes dans leurs circonscriptions.

La détermination des résultats et l’annonce des noms des candidates et candidats élus relèveront ensuite des commissions de recensement, présidées par des magistrats. Celles-ci établiront les résultats à partir des procès-verbaux des bureaux centralisateurs pour les circonscriptions locales et des procès-verbaux des commissions provinciales de recensement pour les circonscriptions régionales.