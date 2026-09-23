Législatives 2026: un taux de participation de 11,34% à midi

Normalité et fluidité prévalent pour l’élection de la Chambre des représentants ce mercredi. À la mi-journée, le taux de participation national s’élève à 11,34%.

Dans le détail, le nombre des inscrits sur les listes électorales générales, arrêtées au 10 juillet 2026 à l’issue de la révision exceptionnelle, s’élève à 15.801.162 électeurs.

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Le corps électoral national se compose ainsi de 54% d’hommes et de 46% de femmes. Par ailleurs, 1.850 listes de candidatures ont été déposées à l’échelle nationale, couvrant l’ensemble des circonscriptions locales et régionales, selon les données du ministère de l’Intérieur recueillies au terme de la période de dépôt des déclarations de candidatures. Ces listes regroupent 7.288 candidatures, soit une moyenne nationale de plus de 18 candidats pour chacun des sièges de la Chambre des représentants.