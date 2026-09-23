Politique

Législatives 2026: un taux de participation de 11,34% à midi

Dans un bureau de vote à Dakhla, le 23 septembre 2026.

Le taux de participation aux élections législatives pour l’élection des membres de la Chambre des représentants, qui se déroulent ce mercredi 23 septembre, a atteint 11,34% à midi au niveau national, indique un communiqué du ministère de l’Intérieur.

Par La Rédaction
Le 23/09/2026 à 12h51

Normalité et fluidité prévalent pour l’élection de la Chambre des représentants ce mercredi. À la mi-journée, le taux de participation national s’élève à 11,34%.

Dans le détail, le nombre des inscrits sur les listes électorales générales, arrêtées au 10 juillet 2026 à l’issue de la révision exceptionnelle, s’élève à 15.801.162 électeurs.

Lire aussi : EN DIRECT. Législatives 2026: les dernières informations

Le corps électoral national se compose ainsi de 54% d’hommes et de 46% de femmes. Par ailleurs, 1.850 listes de candidatures ont été déposées à l’échelle nationale, couvrant l’ensemble des circonscriptions locales et régionales, selon les données du ministère de l’Intérieur recueillies au terme de la période de dépôt des déclarations de candidatures. Ces listes regroupent 7.288 candidatures, soit une moyenne nationale de plus de 18 candidats pour chacun des sièges de la Chambre des représentants.

Par La Rédaction
Le 23/09/2026 à 12h51
#taux de participation#élections#Législatives#Ministère de l'Intérieur

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