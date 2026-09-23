Politique

Législatives 2026: à Oujda, toutes les générations aux urnes

Dans un bureau de vote à Oujda. (M.Chellay/Le360)

Les bureaux de vote d’Oujda ont ouvert leurs portes ce mercredi à 08h00. Jeunes et seniors se sont rendus aux urnes dès les premières heures pour élire leurs députés, dans une ambiance sereine et encadrée.

Par Mohammed Chellay
Le 23/09/2026 à 12h45

Le vote pour l’élection des membres de la Chambre des représentants a débuté ce mercredi à 08h00. Dans une atmosphère calme et organisée, les électeurs ont progressivement afflué vers les différents bureaux de vote.

Dès les premières heures du scrutin, des citoyens de tous âges et de tous horizons sociaux se sont déplacés: jeunes, femmes et hommes de différentes générations, mais aussi personnes âgées, venus accomplir leur devoir électoral et choisir leurs députés.

Les bureaux de votes de la ville d'Oujda

Depuis le début de la matinée, plusieurs quartiers d’Oujda connaissent une animation liée au scrutin. Les autorités locales suivent de près le déroulement des opérations et veillent à la bonne gestion des abords des bureaux de vote, afin de fluidifier l’accès des électeurs et de garantir le respect des procédures en vigueur.

Ce rendez-vous électoral intervient au terme de la campagne qui s’est déroulée du 10 au 22 septembre. Le processus entre désormais dans sa phase décisive: les électeurs se présentent dans le bureau qui leur a été attribué selon leur inscription sur les listes électorales. Pour les aider à l’identifier, le ministère de l’Intérieur avait mis à leur disposition plusieurs outils, dont un service SMS au 2727, le site officiel des listes électorales et l’application MonBV.

Aux abords des bureaux, le dispositif est rigoureux. Agents d’autorité et services chargés de la sécurisation et de l’accompagnement du scrutin sont présents pour maintenir l’ordre et faciliter la circulation des électeurs à chaque étape du vote.

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L’affluence de toutes les générations dans les bureaux de vote d’Oujda constitue l’une des images marquantes de cette journée. Tous les regards se tournent désormais vers le taux de participation qu’enregistrera la ville au fil des heures, ainsi que vers les résultats qui sortiront des urnes dans cette circonscription.

Le vote se poursuivra jusqu’à 19 heures. Les bureaux procéderont ensuite au dépouillement et à l’établissement des procès-verbaux, avant l’annonce des résultats conformément aux procédures en vigueur.

Par Mohammed Chellay
Le 23/09/2026 à 12h45
#Législatives#Oujda#Maroc#Élections#Politique#chambre des représentants

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