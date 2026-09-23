Politique

Législatives 2026: le scrutin se déroule dans des conditions normales, 4,23% de participation à 10h00

Dans un bureau de vote à Tanger. (S.Kadry/Le360)

Les bureaux de vote ont ouvert ce mercredi à 08h00 dans des conditions normales sur l’ensemble du territoire national pour les élections législatives. Selon le ministère de l’Intérieur, le taux de participation s’élevait à 4,23% à 10h00 ce matin.

Par La Rédaction
Le 23/09/2026 à 11h23

Le scrutin pour l’élection des membres de la Chambre des représentants s’est ouvert ce mercredi à 8h00 en conditions normales dans tous les bureaux de vote établis sur l’ensemble du territoire national, en présence de représentants des listes de candidatures présentées aux différentes circonscriptions électorales locales et régionales. C’est ce qu’indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

À 10h du matin, la participation s’établissait à 4,23% au plan national. À noter que l’opération s’étend sur onze heures, jusqu’à 19h00. Quelque 15,8 millions d’électeurs sont appelés à voter.

Dans le détail, le nombre des inscrits sur les listes électorales générales, arrêtées au 10 juillet 2026 à l’issue de la révision exceptionnelle, s’élève à 15.801.162 électeurs.

Le corps électoral national se compose ainsi de 54% d’hommes et de 46% de femmes. Par ailleurs, 1.850 listes de candidatures ont été déposées à l’échelle nationale, couvrant l’ensemble des circonscriptions locales et régionales, selon les données du ministère de l’Intérieur recueillies au terme de la période de dépôt des déclarations de candidatures. Ces listes regroupent 7.288 candidatures, soit une moyenne nationale de plus de 18 candidats pour chacun des sièges de la Chambre des représentants.

Par La Rédaction
Le 23/09/2026 à 11h23
#Législatives 2026#Vote

LEs contenus liés

Politique

Législatives: au Sahara, et en chiffres, la démocratie et l’unité s’expriment par les urnes

Politique

EN DIRECT. Législatives 2026: les dernières informations

Politique

Législatives 2026: trois moyens pour localiser votre bureau de vote

Politique

Législatives 2026: des garde-fous renforcés pour mieux encadrer et moraliser le scrutin

Articles les plus lus

1
EN DIRECT. Législatives 2026: les dernières informations
2
Le Roi préside une veillée religieuse en commémoration du 28ème anniversaire de la disparition du roi Hassan II
3
Du jour de vote au jour de fête?
4
Axe El Guerguerat-Nouakchott: la portée stratégique et diplomatique du nouvel accord routier maroco-mauritanien
5
Le PP de Feijóo, Ayuso et Almeida brûle les ponts avec le Maroc
6
Comment l’Algérie est devenue la principale plaque tournante de l’immigration clandestine vers l’Europe
7
Polémique autour d’une rupture d’insuline dans les hôpitaux publics: le vrai du faux
8
Le RNI, le parti d’Akhannouch qui n’a pas tenu ses engagements pendant cinq ans, est-il légitime à faire de nouvelles promesses?
Revues de presse

Voir plus