Législatives 2026: le scrutin se déroule dans des conditions normales, 4,23% de participation à 10h00

Le scrutin pour l’élection des membres de la Chambre des représentants s’est ouvert ce mercredi à 8h00 en conditions normales dans tous les bureaux de vote établis sur l’ensemble du territoire national, en présence de représentants des listes de candidatures présentées aux différentes circonscriptions électorales locales et régionales. C’est ce qu’indique le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

À 10h du matin, la participation s’établissait à 4,23% au plan national. À noter que l’opération s’étend sur onze heures, jusqu’à 19h00. Quelque 15,8 millions d’électeurs sont appelés à voter.

Dans le détail, le nombre des inscrits sur les listes électorales générales, arrêtées au 10 juillet 2026 à l’issue de la révision exceptionnelle, s’élève à 15.801.162 électeurs.

Le corps électoral national se compose ainsi de 54% d’hommes et de 46% de femmes. Par ailleurs, 1.850 listes de candidatures ont été déposées à l’échelle nationale, couvrant l’ensemble des circonscriptions locales et régionales, selon les données du ministère de l’Intérieur recueillies au terme de la période de dépôt des déclarations de candidatures. Ces listes regroupent 7.288 candidatures, soit une moyenne nationale de plus de 18 candidats pour chacun des sièges de la Chambre des représentants.