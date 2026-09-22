Politique

Élections législatives du 23 septembre: les dispositifs du ministère de l’Intérieur pour localiser son bureau de vote

انتخابات

Le ministère de l’Intérieur rappelle à l’ensemble des électrices et électeurs les différents dispositifs technologiques.

À la veille des législatives prévues demain mercredi 23 septembre 2026, le ministère de l’Intérieur rappelle à l’ensemble des électrices et des électeurs les démarches simples permettant d’identifier leur bureau de vote, leur numéro d’ordre et leur commune d’inscription. 

Par La Rédaction
Le 22/09/2026 à 11h22

À quelques heures du scrutin pour l’élection des membres de la Chambre des représentants, prévu ce mercredi 23 septembre 2026, le ministère de l’Intérieur rappelle à l’ensemble des électrices et des électeurs les différents dispositifs technologiques, SMS au 2727, portail web et application mobile «MonBV», mis à leur disposition pour localiser facilement leur bureau de vote et connaître leur numéro d’inscription.

Pour garantir un déroulement fluide des opérations électorales sur l’ensemble du territoire, l’administration a déployé trois canaux technologiques complémentaires permettant à chacun de connaître à l’avance son lieu de vote.

Le premier moyen mis à disposition est un service d’assistance par messagerie texte. Chaque électeur peut envoyer gratuitement un SMS contenant son numéro de Carte nationale d’identité électronique au numéro court 2727. En retour, un message d’information lui communique son numéro d’ordre sur la liste électorale, sa commune ou son arrondissement d’inscription, ainsi que le numéro et l’adresse précise de son bureau de vote.

Lire aussi : Corruption et achat de votes: le ministère de l’Intérieur élargit les critères d’exclusion des listes électorales

Pour la consultation en ligne, le ministère met à disposition le portail officiel dédié aux listes électorales générales sur le site www.listeselectorales.ma. Il suffit d’y saisir son numéro de carte d’identité, accompagné de sa date de naissance, pour obtenir instantanément ses références électorales et la localisation du bureau qui lui a été attribué.

Enfin, les utilisateurs de smartphones peuvent télécharger l’application mobile MonBV. En y renseignant leur numéro de carte d’identité et leur date de naissance, ils accèdent non seulement à leurs informations électorales, mais bénéficient également de la géolocalisation exacte de leur bureau de vote et du tracé de l’itinéraire permettant de s’y rendre.

À travers ces outils d’information, les autorités invitent l’ensemble des citoyennes et des citoyens concernés à effectuer cette vérification préalable afin de se présenter dans les meilleures conditions le jour du scrutin.

Par La Rédaction
Le 22/09/2026 à 11h22
#élections#Bureaux de vote#Ministère de l'intérieur#législatives

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